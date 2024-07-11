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СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России - РИА Новости, 11.07.2024
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17:02 11.07.2024 (обновлено: 18:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/rakety-1959039582.html
СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России
СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России
Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:02
2024-07-11T18:08
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россия
франция
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ. &quot;Они могли бы поражать цели в России с территории Германии&quot;, — говорится в статье.По информации издания, министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие. Но пока документ содержит только общие формулировки. Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.Он также назвал очень хорошим решением намерение США разместить дальнобойные системы вооружения на территории Германии. На вопрос о том, не втянет ли это Берлин в новую гонку вооружений с Москвой, Шольц ответил, что в России произошло "невероятное вооружение", в том числе в сфере систем, угрожающих Европе. По словам канцлера, размещение американских ракет поможет в сдерживании России.Накануне в Пентагоне заявили, что c 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже имеющиеся в Европе. Как уточнил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти системы будут размещаться на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ответил на это, что Россия будет вырабатывать военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
https://ria.ru/20240711/oruzhie-1958903529.html
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германия, россия, франция, нато, министерство обороны сша, в мире
Германия, Россия, Франция, НАТО, Министерство обороны США, В мире
СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России

FA: Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать дальнобойные ракеты

© AFP 2024 / US Air ForceЗапуск ракеты воздушного базирования
Запуск ракеты воздушного базирования - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP 2024 / US Air Force
Запуск ракеты воздушного базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ.
«

"Они могли бы поражать цели в России с территории Германии", — говорится в статье.

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Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.
Он также назвал очень хорошим решением намерение США разместить дальнобойные системы вооружения на территории Германии. На вопрос о том, не втянет ли это Берлин в новую гонку вооружений с Москвой, Шольц ответил, что в России произошло "невероятное вооружение", в том числе в сфере систем, угрожающих Европе. По словам канцлера, размещение американских ракет поможет в сдерживании России.
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Накануне в Пентагоне заявили, что c 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже имеющиеся в Европе. Как уточнил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти системы будут размещаться на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги.
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ответил на это, что Россия будет вырабатывать военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
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