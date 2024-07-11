https://ria.ru/20240711/rakety-1959039582.html

СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России

СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России - РИА Новости, 11.07.2024

СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России

Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:02

2024-07-11T17:02

2024-07-11T18:08

германия

россия

франция

нато

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959040956_0:30:1848:1070_1920x0_80_0_0_8f9e637450d7b4868b633f41f44c7406.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ. "Они могли бы поражать цели в России с территории Германии", — говорится в статье.По информации издания, министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие. Но пока документ содержит только общие формулировки. Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.Он также назвал очень хорошим решением намерение США разместить дальнобойные системы вооружения на территории Германии. На вопрос о том, не втянет ли это Берлин в новую гонку вооружений с Москвой, Шольц ответил, что в России произошло "невероятное вооружение", в том числе в сфере систем, угрожающих Европе. По словам канцлера, размещение американских ракет поможет в сдерживании России.Накануне в Пентагоне заявили, что c 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже имеющиеся в Европе. Как уточнил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти системы будут размещаться на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ответил на это, что Россия будет вырабатывать военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.

https://ria.ru/20240711/oruzhie-1958903529.html

https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html

https://ria.ru/20240629/rakety-1956244031.html

германия

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, франция, нато, министерство обороны сша, в мире