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Немецкий депутат раскритиковала молчание Шольца о планах США

Немецкий депутат раскритиковала молчание Шольца о планах США - РИА Новости, 11.07.2024

Немецкий депутат раскритиковала молчание Шольца о планах США

Депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) от входящей в правящую коалицию партии "Зелёные" Сара Нанни выразила недовольство молчанием канцлера ФРГ... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:11

2024-07-11T16:11

2024-07-11T16:11

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) от входящей в правящую коалицию партии "Зелёные" Сара Нанни выразила недовольство молчанием канцлера ФРГ Олафа Шольца касательно планов США разместить на территории Германии дальнобойные системы вооружения. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что системы будут размещены на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги. "Канцлеру следовало бы быстро высказаться по этому поводу", - сказала Нанни изданию Rheinische Post. Она заявила, что отсутствие заявления Шольца "раздражает, поскольку срочно необходимо чёткое разъяснение". "Это даже может усилить страхи и оставить место для дезинформации и разжигания розни", - считает депутат. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

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германия, сша, россия, министерство обороны сша, в мире