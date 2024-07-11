https://ria.ru/20240711/rakety-1958927457.html

Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков

Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024

Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков

Россия заблаговременно начала подготовку к осуществлению контрмер в ответ на планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Европе, в частности, в ФРГ, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:45

2024-07-11T11:45

2024-07-11T11:50

россия

европа

сша

сергей рябков

договор о рсмд

в мире

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия заблаговременно начала подготовку к осуществлению контрмер в ответ на планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Европе, в частности, в ФРГ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте МИД РФ. "Упомянутое американо-германское заявление о намерении в скорой перспективе приступить к развертыванию американских РСМД наземного базирования в Европе – факт прискорбный в силу его деструктивности для региональной безопасности и стратегической стабильности, но вполне ожидаемый", - говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ."Необходимая работа по подготовке компенсирующих контрмер российскими профильными ведомствами была начата заблаговременно и ведется на системной основе. Публичные заявления о конкретных параметрах реагирования нашей страны на обострение обстановки в сфере "пост-ДРСМД" последуют по мере принятий соответствующих решений руководством страны", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958917802.html

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россия, европа, сша, сергей рябков, договор о рсмд, в мире, безопасность