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Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков
Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024
Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков
Россия заблаговременно начала подготовку к осуществлению контрмер в ответ на планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Европе, в частности, в ФРГ, заявил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:45
2024-07-11T11:45
2024-07-11T11:50
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия заблаговременно начала подготовку к осуществлению контрмер в ответ на планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Европе, в частности, в ФРГ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте МИД РФ. "Упомянутое американо-германское заявление о намерении в скорой перспективе приступить к развертыванию американских РСМД наземного базирования в Европе – факт прискорбный в силу его деструктивности для региональной безопасности и стратегической стабильности, но вполне ожидаемый", - говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ."Необходимая работа по подготовке компенсирующих контрмер российскими профильными ведомствами была начата заблаговременно и ведется на системной основе. Публичные заявления о конкретных параметрах реагирования нашей страны на обострение обстановки в сфере "пост-ДРСМД" последуют по мере принятий соответствующих решений руководством страны", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958917802.html
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россия, европа, сша, сергей рябков, договор о рсмд, в мире, безопасность
Россия, Европа, США, Сергей Рябков, Договор о РСМД, В мире, Безопасность
Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков
Рябков: РФ давно начала готовить ответ на планы США разместить ракеты в Европе