https://ria.ru/20240711/pyanov-1958783823.html

Дмитрий Пьянов: пластиковые карты никогда не умрут, как не умерли книги

Дмитрий Пьянов: пластиковые карты никогда не умрут, как не умерли книги - РИА Новости, 11.07.2024

Дмитрий Пьянов: пластиковые карты никогда не умрут, как не умерли книги

Одна из перспектив российского цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, уверен первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:00

2024-07-11T11:00

2024-07-11T11:00

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Одна из перспектив российского цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, уверен первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, Россия больше не допустит монополии одного канала международных расчетов, в будущем будет многообразие платформ. В интервью РИА Новости топ-менеджер рассказал, почему цифра не заменит пластик, сколько ВТБ вкладывает в развитие искусственного интеллекта в рамках разработки проекта цифрового помощника, кто является основным поставщиком юаня на российский рынок и от чего зависит возможность выплаты дивидендов за 2024 год. Беседовала Яна Чурочкина.— В вашей стратегии первая возможность выплаты предусматривается в 2026 году, за 2025 год. Но глава ВТБ Андрей Костин не исключил возможности выплаты дивидендов и по итогам 2024 года. От чего будет зависеть это решение?— Мы называем это "дивидендным сюрпризом", это явление уже имеет устоявшееся название. В каком случае возможен "дивидендный сюрприз"? Первый рычаг: если мы идем с опережением по прибыли в первый год действия стратегии. Напомню, в стратегии заложен прогноз по прибыли на 2024 год в размере 435 миллиардов рублей, по итогам года будет более 500 миллиардов рублей.Второе: весь наш рост кредитного портфеля — очень большой, мы считаем, рекордный на рынке в корпоративном цикле — связан в основном с качественными заемщиками. А это означает, что он дает меньшую нагрузку на капитал. Меньший риск-вес кредита — наш второй рычаг.Дивиденды утилизируют капитал, поэтому нам для их выплаты нужен больший запас капитала, чем предусмотрен в стратегии, через два рычага: большая прибыль и меньший вес кредита. Будет достаточность значительно выше записанной в стратегии на конец 2024 года, на среднесрочном горизонте не будет никаких не предусмотренных негативных тенденций, элементов, опасностей — "дивидендный сюрприз" станет возможным. Нужно отметить, что мы всецело понимаем необходимость соблюдения прав акционеров, которые заинтересованы в дивидендах, а также клиентов и всей экономики.— ВТБ единственный банк, который обладает сетью банков за рубежом: Китай, Индия, Вьетнам, Казахстан, Армения. Планируете ли еще открывать дополнительные филиалы или офисы в ближайшее время?— У нас нет планов по каким-то новым странам.— Какова доля кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ? Есть ли проблем с платежами по таким кредитам?— Сначала нужно отметить, что эта доля постоянно снижается – по тем или иным причинам. Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%. Эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то мы конвертируем кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа.— Как вы считаете, хватит ли в России юаневой ликвидности? Когда юаневый кредит будет доступен каждому заемщику в вашем банке?— Основные доноры юаневой ликвидности — российские экспортеры. Они продают нефть, газ, уголь за юани, и, соответственно, через обязательство по обязательной продаже выручки, продают юани на российский рынок.Корпоративное кредитование в китайской валюте может еще больше активизироваться, когда изменится объем юаневой ликвидности на пассивной стороне: если физические лица и юридические лица больше будут сберегать на депозитах в юанях. На это давит нынешняя денежно-кредитная политика, из-за которой банки предлагают рублевые кредиты по очень высоким ставкам.Что касается физических лиц, подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний. Можно, конечно, соблазниться в моменте более низкой ставкой, но очевидно, что при волатильности валютных курсов есть угроза в дальнейшем получить более крупные платежи.— Планирует ли банк массово внедрять технологии искусственного интеллекта в работу? Какая доля сейчас приходится на решения с помощью ИИ? Как вы считаете, все ли решения можно доверять искусственному интеллекту?— По нашим оценкам, на коротком временном горизонте в банковском секторе у каждого клиента банка будет цифровой помощник.Банковские продукты сложны, внешняя среда меняется все быстрее и быстрее. Даже мне как банкиру очень сложно отслеживать, какое вложение сегодня выгоднее. Депозит? Облигация? Если облигация, с фиксированным купоном или с плавающим? Из-за отсутствия времени и личных предпочтений по достижению той или иной финансовой цели, мне очень хочется, чтобы кто-то за меня проанализировал весь массив внешней и внутренней информации. Причем мне предпочтительно "загрузить" внутреннюю информацию, мои пожелания устно и в свободной форме в "умную" колонку. Будь то "я ориентирован на высокий доход, обгоняющий инфляцию", или "я не инвестирую в акции, потому что их колебания могут привести к потере денег", или "я инвестирую только в российское, потому что боюсь, что мои вложения заблокирует недружественная инфраструктура". Получив словесные условия, искусственный интеллект должен помочь создать начальный портфель и в течение жизни этого портфеля ежедневно им управлять с моим минимальным вовлечением. В какой-то момент он может увидеть уникальную ситуацию с курсом юаня и рекомендовать, допустим, 5% портфеля конвертировать из рубля юани.Таково наше видение по цифровому помощнику, который объединяет как инвестиционные, так и банковские продукты. Такое объединение объясняется тем, что в периоды высоких ставок более выгодны могут быть банковские продукты, имеют приоритет, как только ставки снижаются, а они неизбежно начнут снижаться, будут приобретать значение инвестиционные продукты. Не исключаю, что такие сервисы станут востребованными не только у людей, но и у бизнеса.— Дорого обходятся такие помощники?— Мы тратим на разработки проекта цифрового помощника несколько миллиардов рублей в год, и в этом видим наше будущее.Есть отдельная область искусственного интеллекта, решения в которой сложно найти и за единицы миллиардов рублей, за десятки миллиардов рублей, и может даже за сотни миллиардов рублей — это большие языковые модели (LLM). Они появились сравнительно недавно, в конце 2022 года вышел ChatGPT.Языковые модели стоят сотни миллиардов рублей с точки зрения того, что их нужно обучать и там очень дорогое "железо", которое выпускается одной компанией. При этом иностранные языковые модели, скорее всего, тоже не удастся использовать, потому что они обучены на других ценностях, литературных объектах, на других элементах языковых.Мы будем развивать направление LLM в сторону совершенствования Open Source (программное обеспечение с открытым исходным кодом) и партнерств, чтобы быть в рынке или даже опережать его.— Какой сейчас процент цифровых карт на руках у клиентов банка, и до какого уровня он может вырасти по итогам года? Готовы ли вы полностью отказаться от пластиковых карт?— В портфеле ВТБ 2,7 миллиона цифровых карт, до конца года их число вырастет до около 3 миллионов. Если говорить о будущем, по нашим оценкам, все равно будет два мира.Первый мир – люди, которые не носят пластиковые карты, у которых есть цифровые карты, пэй-сервисы. И вторая группа – часто более возрастная, которой важен материальный объект. Например, есть категория людей, которые готовы платить большие деньги за выпуск карточки в минималистическом стиле с минимум информации и исполненной из металла. То есть какая-то доля материальных карт никогда не умрет, как при появлении цифровых аналогов не умерли бумажные книги.— ЦБ с августа 2023 года запустил пилотирование цифрового рубля, вы в нем участвуете. Сопоставимы ли затраты с потенциальной выгодой, которую могут получить участники рынка? Сможет ли рынок полностью перейти на расчеты цифровым рублем?— Явление новое, поэтому сейчас никто точных прогнозов относительно окупаемости дать вам не сможет. Пока все инвестиции находятся в очень обозримом размере, они меньше, чем инвестиции в искусственный интеллект. Например, я считаю, что одна из перспектив российского цифрового рубля — это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов.Если будет интерфейс трансграничных расчетов между двумя, тремя и большим числом стран в цифровом рубле, цифровом юане, других валютах, если расчеты будут защищены, невидимы для других контрагентов, конвертация по выгодному курсу, то практически любые инвестиции окупятся сторицей.Вы как потенциальный клиент для покупки чего-то на любом маркетплейсе по одному клику по выгодному курсу отказались бы от перевода в трансграничном цифровом рубле? Конечно, приветствовали бы.— В обозримом будущем возможно, что рынок полностью перейдет на расчеты цифрового рубля?— Думаю, что нет.— Когда цифровой рубль может занять значительную долю в международных расчетах? Какой вы видите инфраструктуру международных расчетов в ближайшем будущем?— Это будет явно не один инструмент. Наша страна более не будет допускать монополии какого-то канала или инструмента для международных расчетов, поэтому нельзя говорить, что единственным средством станет цифровой рубль. Будет многообразие каналов, платформ. Здесь важно и разное движение разных государств к таким расчетам: по нашим оценкам, на горизонте пяти лет цифровые валюты будут иметь около десяти стран.

https://ria.ru/20231206/vtb-1914021315.html

https://ria.ru/20240605/ii-1950648255.html

https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

https://ria.ru/20240607/pilot-1951350833.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, китай, индия, центральный банк рф (цб рф), втб (банк), ии, искусственный интеллект (ии)