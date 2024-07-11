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Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 11.07.2024
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16:42 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1959032106.html
Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана
Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 11.07.2024
Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что отношения между РФ и Ираном продолжат поступательно развиваться и при новом руководстве... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:42
2024-07-11T16:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что отношения между РФ и Ираном продолжат поступательно развиваться и при новом руководстве республики. Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. "Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что отношения между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240711/peregovory-1959019322.html
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иран, россия, владимир путин, брикс, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана

Путин: отношения с Ираном будут развиваться и при новом руководстве республики

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что отношения между РФ и Ираном продолжат поступательно развиваться и при новом руководстве республики.
Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
"Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что отношения между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим", - сказал Путин.
Путин на переговорах с председателем Собрания исламского совета Ирана - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Вчера, 16:06
 
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