https://ria.ru/20240711/putin-1959032106.html

Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана

Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 11.07.2024

Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что отношения между РФ и Ираном продолжат поступательно развиваться и при новом руководстве... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:42

2024-07-11T16:42

2024-07-11T16:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что отношения между РФ и Ираном продолжат поступательно развиваться и при новом руководстве республики. Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. "Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что отношения между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим", - сказал Путин.

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иран, россия, владимир путин, брикс, в мире