https://ria.ru/20240711/putin-1959025062.html

Путин передал австрийские заводы в России в управление Росимущества

Путин передал австрийские заводы в России в управление Росимущества - РИА Новости, 11.07.2024

Путин передал австрийские заводы в России в управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества предприятия австрийской Silgan Holdings в России, производящие металлическую упаковку,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:19

2024-07-11T16:19

2024-07-11T16:19

экономика

россия

московская область (подмосковье)

ступино

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества предприятия австрийской Silgan Holdings в России, производящие металлическую упаковку, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Президент России Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Из указа следует, что временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html

https://ria.ru/20240227/fortum-1929832900.html

россия

московская область (подмосковье)

ступино

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экономика, россия, московская область (подмосковье), ступино, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)