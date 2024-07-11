https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - РИА Новости, 11.07.2024

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:04

2024-07-11T15:04

2024-07-11T15:04

россия

владимир путин

автоваз

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа. АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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2024

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россия, владимир путин, автоваз