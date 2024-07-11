Рейтинг@Mail.ru
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - РИА Новости, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:04
2024-07-11T15:04
россия
владимир путин
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946647022_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_62a27fc987dbc87a1434a7af4a37689f.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа. АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946647022_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c71f29a84adc0fc724a766867363d7d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, автоваз
Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" Грюбелю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТестовый заезд на трассе ЦТВС в рамках презентации российского электромобиля "Атом", разработанного акционерным обществом "Кама"
Тестовый заезд на трассе ЦТВС в рамках презентации российского электромобиля Атом, разработанного акционерным обществом Кама - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Тестовый заезд на трассе ЦТВС в рамках презентации российского электромобиля "Атом", разработанного акционерным обществом "Кама". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа.
АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом".
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", - говорится в указе.
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии
Вчера, 14:56
 
РоссияВладимир ПутинАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала