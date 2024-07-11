https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - РИА Новости, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:04
2024-07-11T15:04
2024-07-11T15:04
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа. АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", - говорится в указе.
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россия, владимир путин, автоваз
Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" Грюбелю