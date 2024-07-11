https://ria.ru/20240711/putin-1958991186.html
Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества
Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества - РИА Новости, 11.07.2024
Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества
Президент РФ Владимир Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:50
2024-07-11T14:50
2024-07-11T14:50
россия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества. "И, конечно, думаю, что у вас будет время, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом. Он составляет гордость России и является безусловно достоянием всего человечества", - сказал Путин участникам X Парламентского форума БРИКС. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС
Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества
Путин: Санкт-Петербург является гордостью России и достоянием человечества