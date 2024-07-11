https://ria.ru/20240711/putin-1958991186.html

Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества

Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества - РИА Новости, 11.07.2024

Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества

Президент РФ Владимир Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:50

2024-07-11T14:50

2024-07-11T14:50

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_0:295:2979:1971_1920x0_80_0_0_8fd770d22b45045d745b229853d97c1f.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Санкт-Петербург гордостью России и достоянием человечества. "И, конечно, думаю, что у вас будет время, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом. Он составляет гордость России и является безусловно достоянием всего человечества", - сказал Путин участникам X Парламентского форума БРИКС. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240711/tsarskoeselorestavratsiya-1958902503.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс