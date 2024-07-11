https://ria.ru/20240711/putin-1958989224.html
Запад пишет правила под каждую ситуацию, заявил Путин
Запад пишет правила под каждую ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Запад пишет правила под каждую ситуацию, заявил Путин
Запад пишет правила под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительными, в лучших традициях колониализма, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:44
2024-07-11T14:44
2024-07-11T14:44
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Запад пишет правила под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительными, в лучших традициях колониализма, заявил президент России Владимир Путин."(Государства "золотого миллиарда" - ред.), действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, стремятся зафиксировать некий порядок на своих правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма", - сказал глава государства в ходе выступления на X Парламентском форуме БРИКС. Путин назвал такие действия явной попыткой подменить легитимное международное право и попыткой создания монополии на истину в последней инстанции.
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Запад пишет правила под каждую ситуацию, заявил Путин
Путин: Запад пишет правила в интересах тех, кто считает себя исключительными