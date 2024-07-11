https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html
Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин
Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин
Такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:42
2024-07-11T14:42
2024-07-11T14:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Роль парламентских форумов, конференций, их утверждение в мировой политике поистине огромна, говорю это без всякого преувеличения... Главное, что такие встречи уже зарекомендовали себя как пример доверия, взаимной поддержки и свободного диалога, укрепляют авторитет самой организации и её влияния в мире", - сказал Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.
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БРИКС, Россия, Владимир Путин, В мире
Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин
Путин: парламентские встречи БРИКС укрепляют влияние организации в мире