https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html

Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин

Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин

Такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:42

2024-07-11T14:42

2024-07-11T14:57

брикс

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Роль парламентских форумов, конференций, их утверждение в мировой политике поистине огромна, говорю это без всякого преувеличения... Главное, что такие встречи уже зарекомендовали себя как пример доверия, взаимной поддержки и свободного диалога, укрепляют авторитет самой организации и её влияния в мире", - сказал Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html

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брикс, россия, владимир путин, в мире