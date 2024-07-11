https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html

Путин отметил важность парламентского диалога стран БРИКС

Путин отметил важность парламентского диалога стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин отметил важность парламентского диалога стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин отметил важность диалога парламентариев стран БРИКС. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:38

2024-07-11T14:38

2024-07-11T14:38

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность диалога парламентариев стран БРИКС. "Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

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россия, владимир путин, брикс