https://ria.ru/20240711/putin-1958987249.html
БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин
БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин
БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:38
2024-07-11T14:38
2024-07-11T14:47
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС", - сказал Путин, выступая на на Парламентском форуме БРИКС.
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БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин
БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин
Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами