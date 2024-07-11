https://ria.ru/20240711/putin-1958987249.html

БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин

БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

БРИКС открыт для диалога со всеми заинтересованными странами, заявил Путин

БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:38

2024-07-11T14:38

2024-07-11T14:47

брикс

в мире

россия

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС", - сказал Путин, выступая на на Парламентском форуме БРИКС.

https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html

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брикс, в мире, россия, владимир путин