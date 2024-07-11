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Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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14:36 11.07.2024 (обновлено: 14:48 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958986809.html
Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин
Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин
БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:36
2024-07-11T14:48
брикс
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС отражает интересы и чаяния государств и глобального юга, и глобального востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает", - сказал Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС.
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брикс, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин
Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин

Путин: БРИКС отражает интересы государств глобального юга и глобального востока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"БРИКС отражает интересы и чаяния государств и глобального юга, и глобального востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает", - сказал Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС
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БРИКСВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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