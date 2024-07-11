https://ria.ru/20240711/putin-1958986809.html

Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин

Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Число сторонников БРИКС постоянно растет, заявил Путин

БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:36

2024-07-11T14:36

2024-07-11T14:48

брикс

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС отражает интересы и чаяния государств и глобального юга, и глобального востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает", - сказал Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС.

https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html

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