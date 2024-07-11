https://ria.ru/20240711/putin-1958986230.html
Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом
Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом - РИА Новости, 11.07.2024
Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом
Президент России Владимир Путин заявил, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире, сложный и болезненный процесс, Россия это... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:35
2024-07-11T14:35
2024-07-11T14:41
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире, сложный и болезненный процесс, Россия это понимает."Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, - процесс сложный и во многом даже болезненный", - сказал Путин на X Парламентском форуме БРИКС.
https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом
Путин: становление мироустройства, отражающего реальность, болезненный процесс