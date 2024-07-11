https://ria.ru/20240711/putin-1958986230.html

Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом

Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом - РИА Новости, 11.07.2024

Путин назвал становление реалистичного мироустройства болезненным процессом

Президент России Владимир Путин заявил, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире, сложный и болезненный процесс, Россия это... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:35

2024-07-11T14:35

2024-07-11T14:41

россия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_0:77:3070:1804_1920x0_80_0_0_e500223f05c6bada3c3fcb4d09c4b800.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире, сложный и болезненный процесс, Россия это понимает."Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, - процесс сложный и во многом даже болезненный", - сказал Путин на X Парламентском форуме БРИКС.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, брикс