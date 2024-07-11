https://ria.ru/20240711/putin-1958986097.html

Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС

Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны-участники БРИКС и других организаций сталкиваются с сопротивлением государств "золотого миллиарда", заявил президент... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:35

2024-07-11T14:35

2024-07-11T14:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны-участники БРИКС и других организаций сталкиваются с сопротивлением государств "золотого миллиарда", заявил президент РФ Владимир Путин."Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств, так называемого, "золотого миллиарда"", - сказал Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.

https://ria.ru/20240711/putin-1958987249.html

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брикс, россия, владимир путин, в мире