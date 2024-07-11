https://ria.ru/20240711/putin-1958986097.html
Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС
Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны-участники БРИКС и других организаций сталкиваются с сопротивлением государств "золотого миллиарда", заявил президент... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:35
2024-07-11T14:35
2024-07-11T14:44
брикс
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны-участники БРИКС и других организаций сталкиваются с сопротивлением государств "золотого миллиарда", заявил президент РФ Владимир Путин."Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств, так называемого, "золотого миллиарда"", - сказал Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, владимир путин, в мире
БРИКС, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС
Путин: усилия БРИКС сталкиваются с сопротивлением стран "золотого миллиарда"