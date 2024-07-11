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Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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14:33 11.07.2024 (обновлено: 14:42 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958984948.html
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин
Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:33
2024-07-11T14:42
россия
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.&quot;Главная цель текущего председательства России в объединении - создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников&quot;, - заявил Путин.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html
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россия, брикс
Россия, БРИКС
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин

Путин: РФ как председатель БРИКС создаст условия развития для всех участников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
«

"Главная цель текущего председательства России в объединении - создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников", - заявил Путин.

Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин
Вчера, 14:38
 
РоссияБРИКС
 
 
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