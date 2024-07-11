https://ria.ru/20240711/putin-1958984948.html

Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин

Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин

Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:33

2024-07-11T14:33

2024-07-11T14:42

россия

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге."Главная цель текущего председательства России в объединении - создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников", - заявил Путин.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html

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