https://ria.ru/20240711/putin-1958984948.html
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин
Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:33
2024-07-11T14:33
2024-07-11T14:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге."Главная цель текущего председательства России в объединении - создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников", - заявил Путин.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, брикс
Россия намерена создать условия для развития всех стран БРИКС, заявил Путин
Путин: РФ как председатель БРИКС создаст условия развития для всех участников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Цель председательства России в БРИКС - создание благоприятных условий для развития всех участников объединения, сказал президент России Владимир Путин.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
«
"Главная цель текущего председательства России в объединении - создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников", - заявил Путин.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.