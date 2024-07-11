https://ria.ru/20240711/putin-1958981486.html
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:29
2024-07-11T14:29
2024-07-11T14:41
брикс
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин."Тема нынешнего форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации - это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", - сказал Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС.Глава государства добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cf3ca7a8540514e9629677f8a1d2b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, владимир путин
БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Путин: учет интересов друг друга лежит в основе взаимодействия стран БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин.
"Тема нынешнего форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации - это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", - сказал Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС.
Глава государства добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.