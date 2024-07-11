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Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
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14:29 11.07.2024 (обновлено: 14:41 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958981486.html
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:29
2024-07-11T14:41
брикс
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин."Тема нынешнего форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации - это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", - сказал Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС.Глава государства добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html
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брикс, россия, владимир путин
БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС

Путин: учет интересов друг друга лежит в основе взаимодействия стран БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин.
"Тема нынешнего форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации - это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", - сказал Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС.
Глава государства добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин отметил важность парламентского диалога стран БРИКС
Вчера, 14:38
 
БРИКСРоссияВладимир Путин
 
 
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