https://ria.ru/20240711/putin-1958981486.html

Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС

Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС

Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:29

2024-07-11T14:29

2024-07-11T14:41

брикс

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин."Тема нынешнего форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации - это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", - сказал Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС.Глава государства добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.

https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html

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брикс, россия, владимир путин