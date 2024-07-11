https://ria.ru/20240711/puteshestviya-1958835328.html

Эксперты рассказали, какой отдых выбирают россияне в жару

Эксперты рассказали, какой отдых выбирают россияне в жару - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперты рассказали, какой отдых выбирают россияне в жару

Из-за жаркой погоды в конце июня и начале июля 2024 года самостоятельные туристы стали чаще бронировать глэмпинги, загородные дома и базы отдыха, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:08

2024-07-11T04:08

2024-07-11T05:42

туризм

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отдых в россии

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за жаркой погоды в конце июня и начале июля 2024 года самостоятельные туристы стали чаще бронировать глэмпинги, загородные дома и базы отдыха, сообщает "Яндекс Путешествия".Спрос на эти объекты размещения вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно – на 21 процент – увеличился интерес к отелям с бассейнами.Число бронирований возрастает именно в дни аномальной жары, подчеркивают эксперты. В прошлом году аналитики не отмечали такую тенденцию.Жители Москвы, Петербурга, Татарстана и Челябинска в жару выбирают объекты размещения преимущественно в своих регионах, отметили в онлайн-сервисе.У новосибирцев же вырос спрос на отдых в Республике Алтай. Популярное направление у жителей Нижнего Новгорода и Республики Башкортостан — Татарстан.Путешествия в жару россияне планируют обычно за три-четыре дня, средняя продолжительность отдыха – два дня.Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном — 8,1 тысячи рублей, загородного дома у воды — 7,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240711/azovskoe-1949722933.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии