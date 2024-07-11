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ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов
ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов - РИА Новости, 11.07.2024
ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов
ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:39
2024-07-11T19:39
2024-07-11T19:39
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ипотека
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщает пресс-служба банка. Купить жилье на вторичном рынке по льготной программе могут заемщики 19 социальных категорий. Среди них – учителя, соцработники, служащие органов власти и прочие. Первым покупателем квартиры на вторичном рынке в ЛНР стал участник СВО. В ДНР жилищный заем получил сотрудник сферы здравоохранения, говорится в сообщении. "Возможность использовать ипотечную программу при покупке квартир на вторичном рынке жилой недвижимости стала большим плюсом и для покупателей, и для собственников. У наших клиентов в новых регионах значительно расширился выбор вариантов для улучшения жилищных условий, это значит, что скоро семей-новоселов в новых регионах станет намного больше", - отметила заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина, слова которой приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230919/psb-1897215543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, донецкая народная республика, луганская народная республика, псб (банк псб), промсвязьбанк, ипотека
Жилье, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Ипотека