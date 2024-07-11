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ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов - РИА Новости, 11.07.2024
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19:39 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/psb-1959081360.html
ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов
ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов - РИА Новости, 11.07.2024
ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов
ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:39
2024-07-11T19:39
жилье
донецкая народная республика
луганская народная республика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
ипотека
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщает пресс-служба банка. Купить жилье на вторичном рынке по льготной программе могут заемщики 19 социальных категорий. Среди них – учителя, соцработники, служащие органов власти и прочие. Первым покупателем квартиры на вторичном рынке в ЛНР стал участник СВО. В ДНР жилищный заем получил сотрудник сферы здравоохранения, говорится в сообщении. "Возможность использовать ипотечную программу при покупке квартир на вторичном рынке жилой недвижимости стала большим плюсом и для покупателей, и для собственников. У наших клиентов в новых регионах значительно расширился выбор вариантов для улучшения жилищных условий, это значит, что скоро семей-новоселов в новых регионах станет намного больше", - отметила заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина, слова которой приводит пресс-служба.
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жилье, донецкая народная республика, луганская народная республика, псб (банк псб), промсвязьбанк, ипотека
Жилье, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Ипотека

ПСБ выдал первые ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке новых регионов

© iStock.com / bymuratdenizОформление ипотечного кредита
Оформление ипотечного кредита - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / bymuratdeniz
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщает пресс-служба банка.
Купить жилье на вторичном рынке по льготной программе могут заемщики 19 социальных категорий. Среди них – учителя, соцработники, служащие органов власти и прочие. Первым покупателем квартиры на вторичном рынке в ЛНР стал участник СВО. В ДНР жилищный заем получил сотрудник сферы здравоохранения, говорится в сообщении.
"Возможность использовать ипотечную программу при покупке квартир на вторичном рынке жилой недвижимости стала большим плюсом и для покупателей, и для собственников. У наших клиентов в новых регионах значительно расширился выбор вариантов для улучшения жилищных условий, это значит, что скоро семей-новоселов в новых регионах станет намного больше", - отметила заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина, слова которой приводит пресс-служба.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах
19 сентября 2023, 13:04
 
ЖильеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкИпотека
 
 
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