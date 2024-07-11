https://ria.ru/20240711/prokopeva-1959011769.html

Прокопьева: в работе с законами важно мнение жителей Архангельской области

Прокопьева: в работе с законами важно мнение жителей Архангельской области - РИА Новости, 11.07.2024

Прокопьева: в работе с законами важно мнение жителей Архангельской области

Внимание депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в этом году, который объявлен президентом РФ Годом семьи, в первую очередь направлено на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:47

2024-07-11T15:47

2024-07-11T15:47

архангельская область

архангельская область

россия

север

госдума рф

интервью

архангельское областное собрание депутатов

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Внимание депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в этом году, который объявлен президентом РФ Годом семьи, в первую очередь направлено на совершенствование мер поддержки семей с детьми. Также ведется работа над законами в интересах участников СВО и их семей, молодых специалистов, незащищенных категорий граждан. При этом при разработке законов народные избранники ориентируются на мнение самих жителей, их потребности и запросы, рассказала в интервью РИА Новости председатель облсобрания Екатерина Прокопьева. — Екатерина Владимировна, завершено парламентское полугодие, принято 70 законов, 196 постановлений. Какие из них вы бы выделили? — Прежде всего, это законы, которые касаются непосредственно жителей Архангельской области. 2024 год – особенный, объявленный президентом Российской Федерации Годом семьи. Поэтому мы внимательно подходим ко всем позициям, которые касаются семей с детьми. И речь здесь не только о мерах социальной поддержки, но и о сохранении семейных ценностей, заложенных и нашими предками, и нашей Конституцией. Сегодня, к сожалению, молодежь неохотно принимает решение о создании семьи, рождении детей. Это большая проблема, в том числе для Архангельской области. Конечно, с появлением ребенка уровень жизни семьи меняется. Но не хотелось бы, чтобы это стало причиной для отказа. Поэтому мы постоянно ищем решения, меняем законодательство, чтобы те законы, которые мы принимаем, действительно, помогали семьям. К примеру, в этом году по инициативе главы региона Александра Витальевича Цыбульского мы расширили возможности для семей с детьми. Выполняя указ президента, предоставили бессрочный статус семьям, которые воспитывают троих и более детей. Причем, пользоваться мерами поддержки многодетные семьи могут пока старшим детям не исполнилось 18 или 23 года, при условии, что они очно учатся в вузе или учреждении профтеха. Мы дополнили направления помощи, а также значительно расширили права приемных семей с тремя и более детьми. Сегодня они могут рассчитывать на все льготы, которые существуют в регионе для многодетных. На последней сессии предоставили возможность многодетным семьям бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Архангельской области независимо от места жительства. – Сегодня принимается много мер поддержки семей с детьми и ежегодно они дополняются. Может быть, надо посмотреть, что эффективно, а что нет? — В чем больше нуждаются люди, в каких моментах им нужно помочь – в воспитании, сохранении здоровья, улучшении жилищных условий – мы внимательно обсуждаем эти вопросы на разных площадках, в том числе с участием родительского сообщества. Например, по просьбе приемных родителей и опекунов увеличили выплаты на детей, взятых на воспитание. Мы неоднократно меняли позиции, связанные с предоставлением многодетным семьям единовременной выплаты взамен бесплатного земельного участка – дополняли условия ее использовании, сделали дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Потом дали возможность направить эти средства на покупку земельного участка там, где было бы удобно семье. А сейчас по просьбам родителей разрешили использовать выплату на уплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга по кредиту на покупку земли под строительство своего дома. И приоритеты совершенствуются – меняются условия жизни, и точно также должно меняться и законодательство. Поэтому у нас постоянно происходит ревизия действующих норм. В связи с указом президента по многодетным семьям совместно с региональным правительством мы проанализировали все меры поддержки. Многие обозначенные главой государства позиции уже работают, какие-то ограничены доходами семьи. И мы постепенно меняем эти нормы в интересах родителей с детьми. К примеру, единовременную выплату молодым мамам до 25 лет при рождении первого ребенка мы сначала предусмотрели с привязкой к доходам, а потом отменили этот критерий. И так во многом. Работа по анализу мер поддержки происходит постоянно. Мы оцениваем – нужны ли они, как влияют на ситуацию в семье, на рождение детей. Ведь наша задача – чтобы эти меры работали и приносили максимальный эффект. – Над чем еще работали депутаты в этом сезоне? — Конечно, особое внимание мы уделяем участникам специальной военной операции и их близким. Выполняя сложнейшие задачи по защите нашей Родины, военнослужащие должны быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях. Благодаря принятым законодательным изменениям право на ежемесячную материальную помощь теперь имеет каждый из родителей и дети погибших защитников Родины, на ежемесячную доплату к пенсии – участники СВО, получившие инвалидность в ходе выполнения боевых задач, и те, кто воспитывает несовершеннолетних детей. Причем, эти выплаты будут ежегодно индексироваться. Конечно, депутаты не ограничились только этими решениями, были и другие. Мы предусмотрели возможность поддержать детей-сирот – разрешили реализовать жилищный сертификат не только на территории Архангельской области, но и за ее пределами, в любом регионе нашей страны. Система сертификатов для покупки жилья была внедрена у нас еще два года назад, а сейчас мы изменили эту норму с учетом позиций федерального законодательства. Кроме того, предоставили возможность людям, которые нуждаются в гемодиализе, получить выплату на проезд к месту оказания специализированной помощи не только в медучреждениях Архангельской области, но и за ее пределами. Это важно для жителей территорий, которые гораздо ближе к клиникам других регионов, где можно сделать эту процедуру, По инициативе губернатора приняли меры поддержки детей войны, в первую очередь, самых незащищенных категорий, которые до сих пор не пользовались никакими льготами. Сейчас они могут получить 50%-ную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, платы за обращение с ТКО и проезда на пригородных поездах по территории региона, льготу по зубопротезированию. Вместе с региональным правительством мы очень серьезно подошли к этому решению. Сегодня обсуждаем дальнейшие шаги, но делаем это с ответственностью, учитывая, как наращивание социальных обязательств отразится на возможностях областного бюджета. Мы продолжаем работу над бюджетом, которая идет в условиях санкций и экономического давления со стороны недружественных стран. Выстраиваем бюджетную политику с учетом задач, поставленных президентом, и реализации национальных проектов для решения тех вопросов, которые волнуют людей – будь то дороги, новые дома, строительство и ремонт школ, больниц, учреждений культуры, закупка различного оборудования… Поэтому вместе с правительством для нас важно расставить приоритеты в расходовании бюджетных средств. — На этой неделе Госдума одобрила серьезные изменения налоговой системы. И одна из новых поправок касается жителей северных территорий и других регионов с неблагоприятными климатическими условиями. Речь о том, чтобы начислять им подоходный налог без учета дополнительных выплат и "северных" надбавок. Вы ждали такого решения? – Мы обсуждали изменения налогового законодательства на внеочередной сессии. Было много дискуссий, в том числе в отношении предпринимателей и людей, живущих на Севере. Сегодня и бизнес несет дополнительную нагрузку из-за необходимости выплат "северных гарантий", и жители поставлены в неравные условия по сравнению с другими регионами. Мы понимали, что повышение подоходного налога коснется небольшого числа людей, живущих в Архангельской области. Но в их числе могут быть высококлассные специалисты с хорошей зарплатой – работники добывающих отраслей, оборонных предприятий, те, кто занят на опасном производстве. Поэтому очень рады, что президент поручил пересмотреть подход к начислению НДФЛ и учитывать при налогообложении только базовую часть. Это справедливо по отношению к жителям северных территорий, которые получают надбавки за то, что живут и работают в непростых климатических условиях. Кстати, в этом году в Архангельской области было принято очень важное решение. В развитие поручений президента мы законодательно закрепили возможность начислять "северные" надбавки молодым специалистам с первого дня работы, то есть без учета их трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. До настоящего времени эта норма действовала при пятилетнем стаже работы. В областном законе идет речь о государственных учреждениях, органах государственной власти Архангельской области. Но сейчас идет серьезная работа с работодателями, которые в рамках трехстороннего соглашения с региональным правительством и профсоюзами договорились проанонсировать такие же нормы в своих организациях. Именно молодежи жить, работать, создавать семьи и растить детей в нашем регионе. И мы рассчитываем, что это поможет нам эффективнее закрепить молодых людей и привлечь в область молодых специалистов из других территорий России.

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Алёна Пава

архангельская область, россия, север, госдума рф, интервью, архангельское областное собрание депутатов