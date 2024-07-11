https://ria.ru/20240711/priyut-1958821577.html

"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья

"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья - РИА Новости, 11.07.2024

"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья

Девятнадцать лет Ольга Ширяева принимала к себе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О ее уникальном приюте знает весь Ставропольский край, но теперь РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

2024-07-11T13:13

ставропольский край

минеральные воды

бездомные

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Девятнадцать лет Ольга Ширяева принимала к себе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О ее уникальном приюте знает весь Ставропольский край, но теперь он под угрозой — суд постановил прекратить работу социального дома. РИА Новости разбиралось в ситуации.ДомВ небольшом поселке Кумской на улице Первомайской стоит двухэтажное кирпичное здание. За высоким забором участка № 5 находится, как говорят тут, островок спасения. Это частный приют для бездомных "Рука помощи".Там постоянно кипит работа: есть небольшой фруктовый сад, огород, несколько загонов для коз и даже домашняя пасека. Выращивают кабачки, картошку, клубнику. Из козьего молока делают сыр.У входа — просторная столовая, небольшая кухня.Готовят с размахом: в тазиках замешивают тесто на сырники, фарш для котлет. Если варят суп, то всегда в двух самых больших кастрюлях. Обычно ничего не остается — кормить надо почти 80 человек.У всех тяжелая судьба, обстоятельства, при которых идти было некуда: алкоголизм, наркомания, рабство и мошенничество, безразличие родных, тюрьма.Одиннадцать комнат — мужские, женские и одна общая. Живут скромно: кровать, тумбочка для личных вещей. Поддерживают порядок и ведут хозяйство самостоятельно."Либо я, либо бомжи"На второй этаж — крутая лестница. Там кабинет Ольги Ширяевой — основательницы приюта. Ей 53 года, помогать людям нравилось с детства. "Я единственный ребенок в семье, и мне всегда хотелось компании. В 12 лет стала приходить в городской парк Минеральных Вод стричь стариков. Они были мне благодарны", — вспоминает она.Долгое время занималась благотворительностью, была социальным работником в психиатрической больнице, прошла профильное обучение по социальной реабилитации. А в 2005-м пустила к себе первых нуждающихся. "Тогда это еще не было приютом, я просто принимала под свою крышу людей, которым нужна помощь. Вместе с моей семьей получалось 12-16 человек", — поясняет Ольга.Супруг поначалу не принял этого и поставил перед выбором: "Либо он, либо бомжи". Ольга на несколько месяцев ушла из семьи. Уговорили вернуться. Больше никто не мешал. Наоборот, помогали."Муж сильно заболел год назад. Приехал сын из Ставрополя. Бросил ради меня карьеру и отдался этому занятию целиком. Когда я увидела, что 24-летний парень не брезгует возиться с бездомными и вкладывает в это всю душу, поняла: мое дело продолжит жить", — рассказывает РИА Новости хозяйка приюта.Стена ее кабинета завешана благодарственными письмами от государственных и общественных организаций. К ней направляют со всего Ставропольского края — и она почти никому не отказывает.Когда постояльцев стало слишком много, купила второй участок. Переезд мало что изменил: подопечные постоянно приходят в гости.Ширяева помогает людям встать на ноги: кормит, моет, одевает. Вместе с волонтерами возит постояльцев в больницы, восстанавливает документы, добивается выплаты пенсий и пособий, оформления инвалидности, ищет потерянных родственников.Большинство в приюте — недееспособные старики. Некоторых намеренно присылают к Ширяевой "доживать свои дни". Из-за чего смерть стала уже привычной. "Я всех хороню сама, со всеми почестями. Перед Пасхой мы ездим на кладбище, убираем могилки", — говорит она."В хороших отношениях"Денег постоянно не хватает. "В прошлом месяце за электричество нам пришел счет на 70 тысяч рублей", — вздыхает Ольга.Приюту активно помогают благотворители и сами постояльцы: жертвуют пенсией. От меценатов же Ширяева принимает только вещи, продукты, лекарства.Государственной поддержки нет. Дело в том, что официально свою деятельность Ширяева оформила лишь в 2016 году. Она зарегистрировала приют как место оказания соцуслуг с проживанием и подала документы в Федеральную налоговую службу. С каждым подопечным, у которого есть паспорт, заключала договор безвозмездного пользования жилым помещением.В 2021-м начальник отдела организации стационарного обслуживания населения Министерства труда и соцзащиты Ставрополья Владимир Сальников признался журналистам, что знаком с Ширяевой больше 20 лет и даже помогает ей материально.Однако в Министерстве труда и социальной защиты населения по Ставропольскому краю РИА Новости сообщили: "До сих пор Ширяева О. В. не предоставила учредительные документы для включения ее учреждения в реестр поставщиков социальных услуг, в связи с чем министерство не может контролировать деятельность ее учреждения"."Удавалось все уладить"Проверки приюта начались три года назад. Явилась пожарная инспекция. Ольга уверена — из-за жалобы соседки. Та неоднократно требовала от властей закрыть учреждение."На местном уровне все всегда удавалось уладить. Ведь вокруг понимают, что я делаю хорошее дело, — говорит Ширяева. — Но соседка пошла дальше: подала заявление о бездействии местных властей в Генпрокуратуру, а те обязали провести проверку".Прокуроры нагрянули в феврале 2024-го. Установили, что земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, и потребовали лишить приют статуса "учреждения, где оказывают социальные услуги с правом проживания". На Ширяеву подали иск в городской суд Минеральных Вод.Двадцать пятого апреля суд удовлетворил ходатайство о запрете Ольге Ширяевой оказывать социальные услуги. Однако в вердикте отмечается, что речь идет лишь о жилых домах, а не о полном запрете деятельности."Мест нет"Возникла проблема: куда девать подопечных. "На днях приезжал врач-терапевт от социальной защиты, брал анализы у троих. Их готовы забрать в государственные учреждения. Про остальных молчат — мест нет", — рассказывает Ольга.На запрос РИА Новости в Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края ответили: "Членами комиссии Минераловодского комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного министерству, проведена беседа с 55 гражданами, находящимися в доме, из которых 23 гражданина выразили согласие на получение социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания". Разговор состоялся 3 июня.В ведомстве также сообщили, что паспорта имелись только у четверых согласившихся на переселение. Из-за этого — задержка. "На сегодняшний день документы на предоставление социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания в министерство не поступали", — уточнили в Минтруде.Сейчас в приюте 65 человек. Уходить они не собираются."А что я должна делать? Выгнать их на улицу? Я так не могу, потому что неоднократно видела, к чему это приводит, — разводит руками Ольга. — Лучше бы не мешали, а, наоборот, помогли работать".Обжаловать решение суда в срок не успели. Апелляцию подали только в начале июля. "Если суд будет готов принять нашу жалобу, то мы еще поборемся, а нет — значит, станем действовать по ситуации", — добавляет Ширяева.Юристы отмечают: единственный выход — оформить здание как специализированное для такого рода услуг. Это очень дорогая и сложная процедура. Но Ольга сдаваться не собирается. Она надеется, что найдется спонсор, который поможет переоформить документы на дом либо предоставит подходящее помещение, чтобы и дальше спасать тех, от кого отвернулись все остальные.

https://ria.ru/20240516/tuly-1946250327.html

https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

ставропольский край

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ставропольский край, минеральные воды, бездомные