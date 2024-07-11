Рейтинг@Mail.ru
"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.07.2024 (обновлено: 13:13 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/priyut-1958821577.html
"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья
"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья - РИА Новости, 11.07.2024
"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья
Девятнадцать лет Ольга Ширяева принимала к себе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О ее уникальном приюте знает весь Ставропольский край, но теперь РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:00
2024-07-11T13:13
ставропольский край
минеральные воды
бездомные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886456952_0:272:3078:2003_1920x0_80_0_0_f3d967435f42cb032aa2e9873b3d592f.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Девятнадцать лет Ольга Ширяева принимала к себе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О ее уникальном приюте знает весь Ставропольский край, но теперь он под угрозой — суд постановил прекратить работу социального дома. РИА Новости разбиралось в ситуации.ДомВ небольшом поселке Кумской на улице Первомайской стоит двухэтажное кирпичное здание. За высоким забором участка № 5 находится, как говорят тут, островок спасения. Это частный приют для бездомных "Рука помощи".Там постоянно кипит работа: есть небольшой фруктовый сад, огород, несколько загонов для коз и даже домашняя пасека. Выращивают кабачки, картошку, клубнику. Из козьего молока делают сыр.У входа — просторная столовая, небольшая кухня.Готовят с размахом: в тазиках замешивают тесто на сырники, фарш для котлет. Если варят суп, то всегда в двух самых больших кастрюлях. Обычно ничего не остается — кормить надо почти 80 человек.У всех тяжелая судьба, обстоятельства, при которых идти было некуда: алкоголизм, наркомания, рабство и мошенничество, безразличие родных, тюрьма.Одиннадцать комнат — мужские, женские и одна общая. Живут скромно: кровать, тумбочка для личных вещей. Поддерживают порядок и ведут хозяйство самостоятельно."Либо я, либо бомжи"На второй этаж — крутая лестница. Там кабинет Ольги Ширяевой — основательницы приюта. Ей 53 года, помогать людям нравилось с детства. "Я единственный ребенок в семье, и мне всегда хотелось компании. В 12 лет стала приходить в городской парк Минеральных Вод стричь стариков. Они были мне благодарны", — вспоминает она.Долгое время занималась благотворительностью, была социальным работником в психиатрической больнице, прошла профильное обучение по социальной реабилитации. А в 2005-м пустила к себе первых нуждающихся. "Тогда это еще не было приютом, я просто принимала под свою крышу людей, которым нужна помощь. Вместе с моей семьей получалось 12-16 человек", — поясняет Ольга.Супруг поначалу не принял этого и поставил перед выбором: "Либо он, либо бомжи". Ольга на несколько месяцев ушла из семьи. Уговорили вернуться. Больше никто не мешал. Наоборот, помогали.&quot;Муж сильно заболел год назад. Приехал сын из Ставрополя. Бросил ради меня карьеру и отдался этому занятию целиком. Когда я увидела, что 24-летний парень не брезгует возиться с бездомными и вкладывает в это всю душу, поняла: мое дело продолжит жить&quot;, — рассказывает РИА Новости хозяйка приюта.Стена ее кабинета завешана благодарственными письмами от государственных и общественных организаций. К ней направляют со всего Ставропольского края — и она почти никому не отказывает.Когда постояльцев стало слишком много, купила второй участок. Переезд мало что изменил: подопечные постоянно приходят в гости.Ширяева помогает людям встать на ноги: кормит, моет, одевает. Вместе с волонтерами возит постояльцев в больницы, восстанавливает документы, добивается выплаты пенсий и пособий, оформления инвалидности, ищет потерянных родственников.Большинство в приюте — недееспособные старики. Некоторых намеренно присылают к Ширяевой "доживать свои дни". Из-за чего смерть стала уже привычной. "Я всех хороню сама, со всеми почестями. Перед Пасхой мы ездим на кладбище, убираем могилки", — говорит она."В хороших отношениях"Денег постоянно не хватает. "В прошлом месяце за электричество нам пришел счет на 70 тысяч рублей", — вздыхает Ольга.Приюту активно помогают благотворители и сами постояльцы: жертвуют пенсией. От меценатов же Ширяева принимает только вещи, продукты, лекарства.Государственной поддержки нет. Дело в том, что официально свою деятельность Ширяева оформила лишь в 2016 году. Она зарегистрировала приют как место оказания соцуслуг с проживанием и подала документы в Федеральную налоговую службу. С каждым подопечным, у которого есть паспорт, заключала договор безвозмездного пользования жилым помещением.В 2021-м начальник отдела организации стационарного обслуживания населения Министерства труда и соцзащиты Ставрополья Владимир Сальников признался журналистам, что знаком с Ширяевой больше 20 лет и даже помогает ей материально.Однако в Министерстве труда и социальной защиты населения по Ставропольскому краю РИА Новости сообщили: "До сих пор Ширяева О. В. не предоставила учредительные документы для включения ее учреждения в реестр поставщиков социальных услуг, в связи с чем министерство не может контролировать деятельность ее учреждения"."Удавалось все уладить"Проверки приюта начались три года назад. Явилась пожарная инспекция. Ольга уверена — из-за жалобы соседки. Та неоднократно требовала от властей закрыть учреждение.&quot;На местном уровне все всегда удавалось уладить. Ведь вокруг понимают, что я делаю хорошее дело, — говорит Ширяева. — Но соседка пошла дальше: подала заявление о бездействии местных властей в Генпрокуратуру, а те обязали провести проверку&quot;.Прокуроры нагрянули в феврале 2024-го. Установили, что земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, и потребовали лишить приют статуса "учреждения, где оказывают социальные услуги с правом проживания". На Ширяеву подали иск в городской суд Минеральных Вод.Двадцать пятого апреля суд удовлетворил ходатайство о запрете Ольге Ширяевой оказывать социальные услуги. Однако в вердикте отмечается, что речь идет лишь о жилых домах, а не о полном запрете деятельности."Мест нет"Возникла проблема: куда девать подопечных. "На днях приезжал врач-терапевт от социальной защиты, брал анализы у троих. Их готовы забрать в государственные учреждения. Про остальных молчат — мест нет", — рассказывает Ольга.На запрос РИА Новости в Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края ответили: "Членами комиссии Минераловодского комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного министерству, проведена беседа с 55 гражданами, находящимися в доме, из которых 23 гражданина выразили согласие на получение социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания". Разговор состоялся 3 июня.В ведомстве также сообщили, что паспорта имелись только у четверых согласившихся на переселение. Из-за этого — задержка. "На сегодняшний день документы на предоставление социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания в министерство не поступали", — уточнили в Минтруде.Сейчас в приюте 65 человек. Уходить они не собираются.&quot;А что я должна делать? Выгнать их на улицу? Я так не могу, потому что неоднократно видела, к чему это приводит, — разводит руками Ольга. — Лучше бы не мешали, а, наоборот, помогли работать&quot;.Обжаловать решение суда в срок не успели. Апелляцию подали только в начале июля. "Если суд будет готов принять нашу жалобу, то мы еще поборемся, а нет — значит, станем действовать по ситуации", — добавляет Ширяева.Юристы отмечают: единственный выход — оформить здание как специализированное для такого рода услуг. Это очень дорогая и сложная процедура. Но Ольга сдаваться не собирается. Она надеется, что найдется спонсор, который поможет переоформить документы на дом либо предоставит подходящее помещение, чтобы и дальше спасать тех, от кого отвернулись все остальные.
https://ria.ru/20240516/tuly-1946250327.html
https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html
https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html
ставропольский край
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886456952_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c8e5e2e4aef1ef26923bbd3cf9b9353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, минеральные воды, бездомные
Ставропольский край, Минеральные Воды, бездомные
"Об этом молчат". С чем столкнулись жители Ставрополья

Постояльцев частного приюта в Ставрополье не распределяют в госучреждения

© РИА Новости / Константин ЧалабовЖитель дома-интерната для престарелых и инвалидов
Житель дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Девятнадцать лет Ольга Ширяева принимала к себе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О ее уникальном приюте знает весь Ставропольский край, но теперь он под угрозой — суд постановил прекратить работу социального дома. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Дом

В небольшом поселке Кумской на улице Первомайской стоит двухэтажное кирпичное здание. За высоким забором участка № 5 находится, как говорят тут, островок спасения. Это частный приют для бездомных "Рука помощи".
Там постоянно кипит работа: есть небольшой фруктовый сад, огород, несколько загонов для коз и даже домашняя пасека. Выращивают кабачки, картошку, клубнику. Из козьего молока делают сыр.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабота на садовом участке
ачник пропалывает посадки на садовом участке в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Работа на садовом участке
У входа — просторная столовая, небольшая кухня.
Готовят с размахом: в тазиках замешивают тесто на сырники, фарш для котлет. Если варят суп, то всегда в двух самых больших кастрюлях. Обычно ничего не остается — кормить надо почти 80 человек.
У всех тяжелая судьба, обстоятельства, при которых идти было некуда: алкоголизм, наркомания, рабство и мошенничество, безразличие родных, тюрьма.
Одиннадцать комнат — мужские, женские и одна общая. Живут скромно: кровать, тумбочка для личных вещей. Поддерживают порядок и ведут хозяйство самостоятельно.
Дети Мирзоали - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Простил ради семьи даже это". Что пережил отец-одиночка с десятью детьми
16 мая, 08:00

"Либо я, либо бомжи"

На второй этаж — крутая лестница. Там кабинет Ольги Ширяевой — основательницы приюта. Ей 53 года, помогать людям нравилось с детства. "Я единственный ребенок в семье, и мне всегда хотелось компании. В 12 лет стала приходить в городской парк Минеральных Вод стричь стариков. Они были мне благодарны", — вспоминает она.
Долгое время занималась благотворительностью, была социальным работником в психиатрической больнице, прошла профильное обучение по социальной реабилитации. А в 2005-м пустила к себе первых нуждающихся. "Тогда это еще не было приютом, я просто принимала под свою крышу людей, которым нужна помощь. Вместе с моей семьей получалось 12-16 человек", — поясняет Ольга.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСоциальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке
Супруг поначалу не принял этого и поставил перед выбором: "Либо он, либо бомжи". Ольга на несколько месяцев ушла из семьи. Уговорили вернуться. Больше никто не мешал. Наоборот, помогали.
«

"Муж сильно заболел год назад. Приехал сын из Ставрополя. Бросил ради меня карьеру и отдался этому занятию целиком. Когда я увидела, что 24-летний парень не брезгует возиться с бездомными и вкладывает в это всю душу, поняла: мое дело продолжит жить", — рассказывает РИА Новости хозяйка приюта.

Стена ее кабинета завешана благодарственными письмами от государственных и общественных организаций. К ней направляют со всего Ставропольского края — и она почти никому не отказывает.
Когда постояльцев стало слишком много, купила второй участок. Переезд мало что изменил: подопечные постоянно приходят в гости.
Ширяева помогает людям встать на ноги: кормит, моет, одевает. Вместе с волонтерами возит постояльцев в больницы, восстанавливает документы, добивается выплаты пенсий и пособий, оформления инвалидности, ищет потерянных родственников.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБездомный
Бездомный - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Бездомный
Большинство в приюте — недееспособные старики. Некоторых намеренно присылают к Ширяевой "доживать свои дни". Из-за чего смерть стала уже привычной. "Я всех хороню сама, со всеми почестями. Перед Пасхой мы ездим на кладбище, убираем могилки", — говорит она.

"В хороших отношениях"

Денег постоянно не хватает. "В прошлом месяце за электричество нам пришел счет на 70 тысяч рублей", — вздыхает Ольга.
Приюту активно помогают благотворители и сами постояльцы: жертвуют пенсией. От меценатов же Ширяева принимает только вещи, продукты, лекарства.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИнвалид
Инвалид. Архив - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Инвалид
Государственной поддержки нет. Дело в том, что официально свою деятельность Ширяева оформила лишь в 2016 году. Она зарегистрировала приют как место оказания соцуслуг с проживанием и подала документы в Федеральную налоговую службу. С каждым подопечным, у которого есть паспорт, заключала договор безвозмездного пользования жилым помещением.
В 2021-м начальник отдела организации стационарного обслуживания населения Министерства труда и соцзащиты Ставрополья Владимир Сальников признался журналистам, что знаком с Ширяевой больше 20 лет и даже помогает ей материально.
Подопечная дома престарелых - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Настоящий ад". Что скрывают владельцы пансионатов в Сибири
28 декабря 2023, 08:00
Однако в Министерстве труда и социальной защиты населения по Ставропольскому краю РИА Новости сообщили: "До сих пор Ширяева О. В. не предоставила учредительные документы для включения ее учреждения в реестр поставщиков социальных услуг, в связи с чем министерство не может контролировать деятельность ее учреждения".

"Удавалось все уладить"

Проверки приюта начались три года назад. Явилась пожарная инспекция. Ольга уверена — из-за жалобы соседки. Та неоднократно требовала от властей закрыть учреждение.
«

"На местном уровне все всегда удавалось уладить. Ведь вокруг понимают, что я делаю хорошее дело, — говорит Ширяева. — Но соседка пошла дальше: подала заявление о бездействии местных властей в Генпрокуратуру, а те обязали провести проверку".

Прокуроры нагрянули в феврале 2024-го. Установили, что земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, и потребовали лишить приют статуса "учреждения, где оказывают социальные услуги с правом проживания". На Ширяеву подали иск в городской суд Минеральных Вод.
© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры и Уголовно-процессуальный кодекс России
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры и Уголовно-процессуальный кодекс России
Двадцать пятого апреля суд удовлетворил ходатайство о запрете Ольге Ширяевой оказывать социальные услуги. Однако в вердикте отмечается, что речь идет лишь о жилых домах, а не о полном запрете деятельности.

"Мест нет"

Возникла проблема: куда девать подопечных. "На днях приезжал врач-терапевт от социальной защиты, брал анализы у троих. Их готовы забрать в государственные учреждения. Про остальных молчат — мест нет", — рассказывает Ольга.
На запрос РИА Новости в Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края ответили: "Членами комиссии Минераловодского комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного министерству, проведена беседа с 55 гражданами, находящимися в доме, из которых 23 гражданина выразили согласие на получение социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания". Разговор состоялся 3 июня.
© РИА Новости / Алексей КуденкоЖитель дома-интерната для престарелых и инвалидов
Житель дома-интерната для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Житель дома-интерната для престарелых и инвалидов
В ведомстве также сообщили, что паспорта имелись только у четверых согласившихся на переселение. Из-за этого — задержка. "На сегодняшний день документы на предоставление социальных услуг в государственном стационарном учреждении социального обслуживания в министерство не поступали", — уточнили в Минтруде.
Сейчас в приюте 65 человек. Уходить они не собираются.
«

"А что я должна делать? Выгнать их на улицу? Я так не могу, потому что неоднократно видела, к чему это приводит, — разводит руками Ольга. — Лучше бы не мешали, а, наоборот, помогли работать".

Обжаловать решение суда в срок не успели. Апелляцию подали только в начале июля. "Если суд будет готов принять нашу жалобу, то мы еще поборемся, а нет — значит, станем действовать по ситуации", — добавляет Ширяева.
Евгений Сергеевич после нападения в травмпункте - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Относятся как к скоту". Мигранты запугали жителей подмосковного поселка
24 апреля, 08:00
Юристы отмечают: единственный выход — оформить здание как специализированное для такого рода услуг. Это очень дорогая и сложная процедура. Но Ольга сдаваться не собирается. Она надеется, что найдется спонсор, который поможет переоформить документы на дом либо предоставит подходящее помещение, чтобы и дальше спасать тех, от кого отвернулись все остальные.
 
Ставропольский крайМинеральные Водыбездомные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала