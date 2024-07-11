https://ria.ru/20240711/primore-1958937361.html

Новый проект "Развитие" запустили для предпринимателей в Приморье

Новый проект "Развитие" запустили для предпринимателей в Приморье - РИА Новости, 11.07.2024

Новый проект "Развитие" запустили для предпринимателей в Приморье

В Приморском крае запустили новый проект "Развитие" для производственных и инновационных предприятий региона, он поможет увеличить выручку компаний через... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:19

2024-07-11T12:19

2024-07-11T12:19

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приморский край

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Приморском крае запустили новый проект "Развитие" для производственных и инновационных предприятий региона, он поможет увеличить выручку компаний через комплексную поддержку и внедрение современных инструментов развития, сообщает пресс-служба краевого правительства. Заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина сообщила, что проект поможет развитию инновационной экономики, обеспечит доступ бизнеса к передовым технологиям и стимулирует создание новых продуктов и рабочих мест. "Запуск проекта "Развитие" – стратегически важный шаг для поддержки производственного и инновационного предпринимательства Приморского края. Внедрение современных инструментов и тесное сотрудничество с крупным бизнесом и научным сообществом позволит региональным предприятиям не только увеличить свою выручку и оптимизировать производственные процессы, но и занять более прочные позиции на рынке", – отметила Чавкина, ее слова приводит пресс-служба. В министерстве уверены, что этот проект принесет значительные плоды для всего региона. Участники проекта получат комплексные меры поддержки в формате акселерационных программ для инновационных и производственных предприятий. По итогам акселератора 10 лучших проектов получат сертификаты на сумму 500 тысяч рублей. Их можно будет использовать для получения услуг Регионального центра инжиниринга и индивидуального сопровождения проекта. Три перспективных проекта получат сертификаты на два миллиона рублей на закупку оборудования и внедрение принципов бережливого производства при поддержке Регионального центра компетенций.

https://ria.ru/20240710/goskompanii-1958819234.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край