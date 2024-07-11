Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/prigovor-1959045987.html
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска - РИА Новости, 11.07.2024
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска
Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:25
2024-07-11T17:25
происшествия
батайск
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за присвоение бюджетных средств и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Пивоварова признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Бывшему главному бухгалтеру газеты Екатерине Аваковой суд назначил 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. По данным суда, в 2016-2018 годах Пивоварова и Авакова похитили более 1,8 миллиона рублей, находящихся в хозяйственном ведении газеты. Далее они предоставили в правительство области ложные сведения о количестве доставленных экземпляров газеты и стоимости услуг подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, чтобы незаконно получить более 937 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240709/eks-politsejskij-1958498255.html
батайск
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, батайск, ростовская область
Происшествия, Батайск, Ростовская область
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска

Суд приговорил к 4,5 года колонии экс-главреда газеты "Вперед" из Батайска

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за присвоение бюджетных средств и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Пивоварова признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Бывшему главному бухгалтеру газеты Екатерине Аваковой суд назначил 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
По данным суда, в 2016-2018 годах Пивоварова и Авакова похитили более 1,8 миллиона рублей, находящихся в хозяйственном ведении газеты. Далее они предоставили в правительство области ложные сведения о количестве доставленных экземпляров газеты и стоимости услуг подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, чтобы незаконно получить более 937 тысяч рублей.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена
9 июля, 14:25
 
ПроисшествияБатайскРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала