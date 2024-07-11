https://ria.ru/20240711/prigovor-1959045987.html
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска - РИА Новости, 11.07.2024
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска
Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:25
2024-07-11T17:25
2024-07-11T17:25
происшествия
батайск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за присвоение бюджетных средств и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Пивоварова признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Бывшему главному бухгалтеру газеты Екатерине Аваковой суд назначил 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. По данным суда, в 2016-2018 годах Пивоварова и Авакова похитили более 1,8 миллиона рублей, находящихся в хозяйственном ведении газеты. Далее они предоставили в правительство области ложные сведения о количестве доставленных экземпляров газеты и стоимости услуг подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, чтобы незаконно получить более 937 тысяч рублей.
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происшествия, батайск, ростовская область
Происшествия, Батайск, Ростовская область
Суд вынес приговор бывшему главреду газеты "Вперед" из Батайска
Суд приговорил к 4,5 года колонии экс-главреда газеты "Вперед" из Батайска
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости.
Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего главного редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову за присвоение бюджетных средств и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба
судов региона.
"Пивоварова признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Бывшему главному бухгалтеру газеты Екатерине Аваковой суд назначил 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
По данным суда, в 2016-2018 годах Пивоварова и Авакова похитили более 1,8 миллиона рублей, находящихся в хозяйственном ведении газеты. Далее они предоставили в правительство области ложные сведения о количестве доставленных экземпляров газеты и стоимости услуг подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, чтобы незаконно получить более 937 тысяч рублей.