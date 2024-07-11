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Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 11.07.2024
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16:52 11.07.2024 (обновлено: 18:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/prigovor-1959035539.html
Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка, получил восемь лет колонии
Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 11.07.2024
Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка, получил восемь лет колонии
Житель Москвы, в 2023 году нетрезвым насмерть сбивший ребенка на Кронштадтском бульваре на скорости свыше 110 км/ч и уехавший прочь, осужден к 8 годам колонии,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:52
2024-07-11T18:57
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Житель Москвы, в 2023 году нетрезвым насмерть сбивший ребенка на Кронштадтском бульваре на скорости свыше 110 км/ч и уехавший прочь, осужден к 8 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Установлено, что 6 августа Юрий Пастушенко, управляя автомобилем Skoda в состоянии опьянения, двигался по Кронштадтскому бульвару со скоростью 112 км/ч, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте происшествия, а Пастушенко скрылся с места аварии. "Суд приговорил 46-летнего жителя столицы Юрия Пастушенко к восьми годам лишения свободы… Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Он признан виновным по п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия). Прокуратура ранее сообщала, что водитель сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля, но экстренным службам о ДТП не сообщил, вернулся в машину и скрылся с места аварии. Вину он признал и был арестован.
https://ria.ru/20240622/voditel-1954686788.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка, получил восемь лет колонии

Житель Москвы, насмерть сбивший ребенка на Кронштадтском бульваре, получил 8 лет

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramЮрий Пастушенко, сбивший мальчика на пешеходном переходе на Кронштадтском бульваре, в зале суда. 11 июля 2024
Юрий Пастушенко, сбивший мальчика на пешеходном переходе на Кронштадтском бульваре, в зале суда. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Юрий Пастушенко, сбивший мальчика на пешеходном переходе на Кронштадтском бульваре, в зале суда. 11 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Житель Москвы, в 2023 году нетрезвым насмерть сбивший ребенка на Кронштадтском бульваре на скорости свыше 110 км/ч и уехавший прочь, осужден к 8 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Установлено, что 6 августа Юрий Пастушенко, управляя автомобилем Skoda в состоянии опьянения, двигался по Кронштадтскому бульвару со скоростью 112 км/ч, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте происшествия, а Пастушенко скрылся с места аварии.
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"Суд приговорил 46-летнего жителя столицы Юрия Пастушенко к восьми годам лишения свободы… Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия).
Прокуратура ранее сообщала, что водитель сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля, но экстренным службам о ДТП не сообщил, вернулся в машину и скрылся с места аварии. Вину он признал и был арестован.
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