https://ria.ru/20240711/priangare-1958939393.html

Приангарье видит перспективы сотрудничества с Киргизией в промсфере

Приангарье видит перспективы сотрудничества с Киргизией в промсфере - РИА Новости, 11.07.2024

Приангарье видит перспективы сотрудничества с Киргизией в промсфере

Компании Приангарья и Киргизии видят перспективы в развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, легкой промышленности и переработки дикоросов, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:24

2024-07-11T12:24

2024-07-11T12:24

иркутская область

киргизия

красноярск

снг

промышленность

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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Компании Приангарья и Киргизии видят перспективы в развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, легкой промышленности и переработки дикоросов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Красноярске в рамках XI Российско-Киргизской межрегиональной конференции состоялось заседание Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В нем принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В приветственном слове он отметил, что на протяжении многих лет Киргизская Республика остается одним из ведущих партнеров Приангарья. По итогам первого квартала 2024 года она занимает вторую позицию по объемам экспорта из Иркутской области в страны СНГ и девятое место среди всех торгово-экономических партнеров региона. Приангарье поставляет в Киргизию продукцию химической промышленности, металлы, древесину, продукты топливно-энергетического комплекса, электрооборудование, драгоценные камни. Из Киргизии в регион поставляют грузовой транспорт, автомобили повышенной проходимости, тракторы, оборудование, а также продукты питания, стекло, трикотаж, ткани. Ключевым инструментом для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества является организация и проведение совместных бизнес-миссий. В ноябре 2023 года Иркутскую область посетили шесть компании Киргизии, в результате было подписано три контракта на поставку кондитерских изделий, медицинского оборудования и БАДов. В мае этого года семь киргизских компаний, работающих в сфере розничной торговли продуктами питания, оптовой продажи медицинских изделий и препаратов, переработки сельскохозяйственного сырья и строительной отрасли, приняли участие в бизнес-миссии в рамках V Байкальского международного форума партнеров, было подписано два контракта на поставку масложировой, сельскохозяйственной продукции и соглашение о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса. "С компаниями Киргизской Республики правительство региона видит перспективы в развитии легкой промышленности, туризма, сельского хозяйства, а также в сфере заготовки, переработки и реализации продукции из дикорастущих пищевых и лекарственных растительных ресурсов", - говорится в сообщении. В Иркутской области созданы все условия для комфортного ведения бизнеса иностранными партнерами: есть площадки для размещения новых производств, инвесторам предлагают федеральные и региональные льготы. Сегодня Иркутская область прочно закрепилась в первой десятке регионов России по объему экспорта. За последние три года этот показатель вырос почти вдвое.

https://ria.ru/20240702/turopotok-1956919196.html

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киргизия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киргизия, красноярск, снг, промышленность