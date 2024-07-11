https://ria.ru/20240711/preobrazovaniya-1958874786.html

Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества

Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества - РИА Новости, 11.07.2024

Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества

Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:36

2024-07-11T03:36

2024-07-11T03:36

россия

сергей караганов

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, способны осуществить лишь люди одухотворенные, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Сейчас, благодаря обострению, вызванному военными действиями, спецоперацией на Украине, мы начинаем, я надеюсь, заниматься не только экономикой, но и духом", - сказал он в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что "сила общества состоит из четырех частей: экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан и элиты". По его мнению, две последние составляющие не менее важны, чем первые. Те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, подчеркнул Караганов, "способны осуществить лишь люди одухотворенные, сильные, крепкие духом, а для этого людей надо вооружить соответствующей идеей, которая будет придавать им сил, энергии". "Процесс этот в стране начался, но его нужно ускорить", - заключил политолог.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сергей караганов, общество