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Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества - РИА Новости, 11.07.2024
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03:36 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/preobrazovaniya-1958874786.html
Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества
Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества - РИА Новости, 11.07.2024
Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества
Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:36
2024-07-11T03:36
россия
сергей караганов
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, способны осуществить лишь люди одухотворенные, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Сейчас, благодаря обострению, вызванному военными действиями, спецоперацией на Украине, мы начинаем, я надеюсь, заниматься не только экономикой, но и духом", - сказал он в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что "сила общества состоит из четырех частей: экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан и элиты". По его мнению, две последние составляющие не менее важны, чем первые. Те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, подчеркнул Караганов, "способны осуществить лишь люди одухотворенные, сильные, крепкие духом, а для этого людей надо вооружить соответствующей идеей, которая будет придавать им сил, энергии". "Процесс этот в стране начался, но его нужно ускорить", - заключил политолог.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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россия, сергей караганов, общество
Россия, Сергей Караганов, Общество
Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества

Политолог Караганов: в России начался процесс грандиозных преобразований

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, способны осуществить лишь люди одухотворенные, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Сейчас, благодаря обострению, вызванному военными действиями, спецоперацией на Украине, мы начинаем, я надеюсь, заниматься не только экономикой, но и духом", - сказал он в интервью РИА Новости.
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Он подчеркнул, что "сила общества состоит из четырех частей: экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан и элиты". По его мнению, две последние составляющие не менее важны, чем первые.
Те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, подчеркнул Караганов, "способны осуществить лишь люди одухотворенные, сильные, крепкие духом, а для этого людей надо вооружить соответствующей идеей, которая будет придавать им сил, энергии".
"Процесс этот в стране начался, но его нужно ускорить", - заключил политолог.
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