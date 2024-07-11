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Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии - РИА Новости, 11.07.2024
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Новости Подмосковья
 
18:49 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/predstavitel-1959072677.html
Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии
Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии - РИА Новости, 11.07.2024
Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии
Четыре представителя Подмосковья получили номинации в лонг-листе премии "Звезда театрала", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:49
2024-07-11T18:49
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Четыре представителя Подмосковья получили номинации в лонг-листе премии "Звезда театрала", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В номинации "Лучший драматический спектакль. Малая форма" в десятку лучших вошел спектакль "Вий. Три ночи" режиссера Артема Бибилюрова. Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алена Романова вошла в номинацию "Лучшая актриса второго плана" за роль Китти Велен в спектакле "Здравствуйте, я Ваша тетя" в постановке Бориса Урецкого. Также в номинацию "Лучший любительский театр" попали детская театральная студия "Гримерка", которая работает при Доме культуры "Пушкино" и народный драматический театр-студия "Артель" из Подольска. В ведомстве отметили, что премия "Звезда театрала" является одной из наиболее популярных в РФ и единственной наградой в сфере театрального искусства, обладающая статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии, а в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители. В этом году "Звезда театрала" будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысячи заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов, вошедших в лонг-лист. Оно продлится до 31 августа. Осенью, зрители будут выбирать лучших претендентов. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Россия

Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии

© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской областиПредставители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии
Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Четыре представителя Подмосковья получили номинации в лонг-листе премии "Звезда театрала", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В номинации "Лучший драматический спектакль. Малая форма" в десятку лучших вошел спектакль "Вий. Три ночи" режиссера Артема Бибилюрова. Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алена Романова вошла в номинацию "Лучшая актриса второго плана" за роль Китти Велен в спектакле "Здравствуйте, я Ваша тетя" в постановке Бориса Урецкого.
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Также в номинацию "Лучший любительский театр" попали детская театральная студия "Гримерка", которая работает при Доме культуры "Пушкино" и народный драматический театр-студия "Артель" из Подольска.
В ведомстве отметили, что премия "Звезда театрала" является одной из наиболее популярных в РФ и единственной наградой в сфере театрального искусства, обладающая статусом независимой премии зрительских симпатий.
В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии, а в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.
В этом году "Звезда театрала" будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысячи заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов, вошедших в лонг-лист. Оно продлится до 31 августа. Осенью, зрители будут выбирать лучших претендентов. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.
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