https://ria.ru/20240711/predstavitel-1959072677.html

Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии

Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии - РИА Новости, 11.07.2024

Представители Подмосковья взяли номинации в лонг-листе театральной премии

Четыре представителя Подмосковья получили номинации в лонг-листе премии "Звезда театрала", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:49

2024-07-11T18:49

2024-07-11T18:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959072154_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4b90a3f0f117728c35d1566fe3093f4.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Четыре представителя Подмосковья получили номинации в лонг-листе премии "Звезда театрала", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В номинации "Лучший драматический спектакль. Малая форма" в десятку лучших вошел спектакль "Вий. Три ночи" режиссера Артема Бибилюрова. Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алена Романова вошла в номинацию "Лучшая актриса второго плана" за роль Китти Велен в спектакле "Здравствуйте, я Ваша тетя" в постановке Бориса Урецкого. Также в номинацию "Лучший любительский театр" попали детская театральная студия "Гримерка", которая работает при Доме культуры "Пушкино" и народный драматический театр-студия "Артель" из Подольска. В ведомстве отметили, что премия "Звезда театрала" является одной из наиболее популярных в РФ и единственной наградой в сфере театрального искусства, обладающая статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии, а в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители. В этом году "Звезда театрала" будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысячи заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов, вошедших в лонг-лист. Оно продлится до 31 августа. Осенью, зрители будут выбирать лучших претендентов. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

https://ria.ru/20240518/festival-1946876292.html

https://ria.ru/20240614/festival-1952994800.html

московская область (подмосковье)

подольск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), подольск, россия