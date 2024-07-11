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Правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на энергетику в новых регионах - РИА Новости, 11.07.2024
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15:09 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pravitelstvo-1958997542.html
Правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на энергетику в новых регионах
Правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на энергетику в новых регионах - РИА Новости, 11.07.2024
Правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на энергетику в новых регионах
Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:09
2024-07-11T15:09
экономика
жкх
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. &quot;Сегодня также выделим ресурсы для поддержки энергетики новых регионов. В рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направим около 3,6 миллиарда рублей на такие цели&quot;, - сказал Мишустин.По его словам, порядка 780 миллионов рублей будут направлены на восстановление распределительных сетей, включая покупку специализированной техники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты. Свыше 2,8 миллиарда рублей предназначено для формирования резервов - оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики. "Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов. Граждане получат там энергию, необходимую в том числе для комфортной жизни", – подчеркнул Мишустин.
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экономика, жкх, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, общество
Экономика, ЖКХ, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Общество
Правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на энергетику в новых регионах

Правительство выделит 3,6 млрд рублей на поддержку энергетики в новых регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
«

"Сегодня также выделим ресурсы для поддержки энергетики новых регионов. В рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направим около 3,6 миллиарда рублей на такие цели", - сказал Мишустин.

По его словам, порядка 780 миллионов рублей будут направлены на восстановление распределительных сетей, включая покупку специализированной техники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты. Свыше 2,8 миллиарда рублей предназначено для формирования резервов - оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики.
"Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов. Граждане получат там энергию, необходимую в том числе для комфортной жизни", – подчеркнул Мишустин.
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