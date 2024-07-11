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В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности - РИА Новости, 11.07.2024
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20:13 11.07.2024 (обновлено: 20:19 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959088515.html
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности - РИА Новости, 11.07.2024
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности
Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:19
происшествия
судак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектаров. К тушению было привлечено два вертолета. Работы осложнял ветер и жаркая погода. "В Крыму пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Судак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности

МЧС РФ: в Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпасатель устраняет последствия лесного пожара в Крыму. 11 июля 2024
Спасатель устраняет последствия лесного пожара в Крыму. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Спасатель устраняет последствия лесного пожара в Крыму. 11 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектаров. К тушению было привлечено два вертолета. Работы осложнял ветер и жаркая погода.
"В Крыму пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияСудакРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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