https://ria.ru/20240711/pozhar-1959088515.html

В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности

В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности - РИА Новости, 11.07.2024

В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности

Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:13

2024-07-11T20:13

2024-07-11T20:19

происшествия

судак

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектаров. К тушению было привлечено два вертолета. Работы осложнял ветер и жаркая погода. "В Крыму пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.

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судак

россия

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происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)