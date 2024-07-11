https://ria.ru/20240711/pozhar-1959088515.html
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности - РИА Новости, 11.07.2024
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности
Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:19
происшествия
судак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959082473_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c47dac37a51838ecf8acca8f947696a4.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Крыму под Судаком, где природный пожар был локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектаров. К тушению было привлечено два вертолета. Работы осложнял ветер и жаркая погода. "В Крыму пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959030904.html
судак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959082473_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_e444043f3a45f43e4596f177672720b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Судак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности
МЧС РФ: в Крыму под Судаком потушили открытый огонь в лесной местности