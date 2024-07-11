https://ria.ru/20240711/pozhar-1959084420.html
Во Франции потушили пожар в Руанском соборе
Во Франции потушили пожар в Руанском соборе - РИА Новости, 11.07.2024
Во Франции потушили пожар в Руанском соборе
Пожарные закончили тушение возгорания на уровне шпиля католического собора в Руане, пожар полностью потушен, сообщила мэрия нормандского города в соцсети Х. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:53
2024-07-11T19:53
2024-07-11T20:15
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Пожарные закончили тушение возгорания на уровне шпиля католического собора в Руане, пожар полностью потушен, сообщила мэрия нормандского города в соцсети Х."Пожар, который затронул шпиль собора в четверг около полудня, теперь потушен. Концерты, запланированные в четверг, 11 июля, на соборной площади, состоятся", - говорится в сообщении.Ранее на место происшествия прибыла министр культуры Франции Рашида Дати. Она поблагодарила пожарных за работу и отметила, что, вероятно, речь идет о случайном возгорании. По её словам, "удалось избежать новой катастрофы". Ранее судебная полиция начала расследование причин пожара в Руанском соборе. Возгорание произошло на высоте более 100 метров, в его тушении приняли участие более 100 человек. Последние несколько лет в соборе проходит ремонт. Его шпиль окружают строительные леса. В 2019 году, также во время ремонта, начался крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Самой древней частью готического собора является северная башня, построенная в 1145 году. Собор сильно пострадал в 1944 году во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html
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в мире, руан, франция
Во Франции потушили пожар в Руанском соборе
Во Франции потушили пожар на уровне шпиля Руанского собора
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости.
Пожарные закончили тушение возгорания на уровне шпиля католического собора в Руане, пожар полностью потушен, сообщила мэрия нормандского города в соцсети Х
.
"Пожар, который затронул шпиль собора в четверг около полудня, теперь потушен. Концерты, запланированные в четверг, 11 июля, на соборной площади, состоятся", - говорится в сообщении.
Ранее на место происшествия прибыла министр культуры Франции Рашида Дати. Она поблагодарила пожарных за работу и отметила, что, вероятно, речь идет о случайном возгорании.
По её словам, "удалось избежать новой катастрофы".
Ранее судебная полиция начала расследование причин пожара в Руанском соборе.
Возгорание произошло на высоте более 100 метров, в его тушении приняли участие более 100 человек. Последние несколько лет в соборе проходит ремонт. Его шпиль окружают строительные леса.
В 2019 году, также во время ремонта, начался крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Самой древней частью готического собора является северная башня, построенная в 1145 году. Собор сильно пострадал в 1944 году во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны.