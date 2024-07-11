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В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома
Спасатели локализовали возгорание мансарды жилого дома в Подольске Московской области на площади почти 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:55
2024-07-11T17:55
2024-07-11T17:55
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание мансарды жилого дома в Подольске Московской области на площади почти 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Мансардный этаж жилого дома загорелся в четверг на улице Веллинга, дом 22, в Подольске. Глава городского округа сообщал, что все жители были эвакуированы, пострадавших нет. "Локализация пожара на 935 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома
МЧС РФ: в Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома