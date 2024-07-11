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В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
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17:55 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959055605.html
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома
Спасатели локализовали возгорание мансарды жилого дома в Подольске Московской области на площади почти 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:55
2024-07-11T17:55
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание мансарды жилого дома в Подольске Московской области на площади почти 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Мансардный этаж жилого дома загорелся в четверг на улице Веллинга, дом 22, в Подольске. Глава городского округа сообщал, что все жители были эвакуированы, пострадавших нет. "Локализация пожара на 935 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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подольск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома

МЧС РФ: в Подольске локализовали возгорание мансарды жилого дома

© Прокуратура Московской областиПожар в Подольске
Пожар в Подольске - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Прокуратура Московской области
Пожар в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание мансарды жилого дома в Подольске Московской области на площади почти 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
Мансардный этаж жилого дома загорелся в четверг на улице Веллинга, дом 22, в Подольске. Глава городского округа сообщал, что все жители были эвакуированы, пострадавших нет.
"Локализация пожара на 935 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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