Рейтинг@Mail.ru
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959030904.html
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 11.07.2024
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов
Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:38
2024-07-11T16:38
происшествия
луганск
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958973245_1:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_f901ef844d57d021bce32f5ab8704128.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что в Луганске спасатели борются с крупным пожаром на частном складе горюче-смазочных материалов. "Спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар на складе... На пожаре пострадал мужчина. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что бокс на 300 квадратных метрах был полностью уничтожен пожаром, и благодаря оперативным действиям спасателей распространение огня на рядом стоящие здания удалось предотвратить.
https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958973245_240:0:1672:1074_1920x0_80_0_0_88946a11fc8996f90428e5c2532c3e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

МЧС: в ЛНР мужчина пострадал при пожар на складе горюче-смазочных материалов

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара на складе ГСМ в Луганске
Ликвидация пожара на складе ГСМ в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара на складе ГСМ в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что в Луганске спасатели борются с крупным пожаром на частном складе горюче-смазочных материалов.
«
"Спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар на складе... На пожаре пострадал мужчина. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бокс на 300 квадратных метрах был полностью уничтожен пожаром, и благодаря оперативным действиям спасателей распространение огня на рядом стоящие здания удалось предотвратить.
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала