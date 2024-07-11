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В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 11.07.2024
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов
Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:38
2024-07-11T16:38
2024-07-11T16:38
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что в Луганске спасатели борются с крупным пожаром на частном складе горюче-смазочных материалов. "Спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар на складе... На пожаре пострадал мужчина. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что бокс на 300 квадратных метрах был полностью уничтожен пожаром, и благодаря оперативным действиям спасателей распространение огня на рядом стоящие здания удалось предотвратить.
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происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов
МЧС: в ЛНР мужчина пострадал при пожар на складе горюче-смазочных материалов