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В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 11.07.2024

В Луганске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:38

2024-07-11T16:38

2024-07-11T16:38

происшествия

луганск

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на 300 квадратных метрах на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что в Луганске спасатели борются с крупным пожаром на частном складе горюче-смазочных материалов. "Спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар на складе... На пожаре пострадал мужчина. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что бокс на 300 квадратных метрах был полностью уничтожен пожаром, и благодаря оперативным действиям спасателей распространение огня на рядом стоящие здания удалось предотвратить.

https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html

луганск

россия

луганская народная республика

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происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)