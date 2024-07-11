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В Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
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15:58 11.07.2024 (обновлено: 16:04 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959016884.html
В Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит
В Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
В Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит
Открытое горение ликвидировано в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:58
2024-07-11T16:04
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сходня
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 3 тысяч квадратных метров."В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, микрорайон Сходня, дом 2... 14.50 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее спасательные службы оперативно прибыли на место для устранения возгорания. Огонь затронул кровлю цеха по производству керамических изделий, произошло ее частичное обрушение.Общая площадь здания — более восьми тысяч квадратных метров. Тушение было затруднено в связи с тем, что внутри здания хранится большое количество горючих материалов.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сходня
Происшествия, Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Сходня
В Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит

МЧС: в Химках потушили открытый огонь в цеху по производству керамических плит

© МЧС России/TelegramМесто пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 3 тысяч квадратных метров.
© МЧС России/TelegramМесто пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, микрорайон Сходня, дом 2... 14.50 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее спасательные службы оперативно прибыли на место для устранения возгорания. Огонь затронул кровлю цеха по производству керамических изделий, произошло ее частичное обрушение.
Общая площадь здания — более восьми тысяч квадратных метров. Тушение было затруднено в связи с тем, что внутри здания хранится большое количество горючих материалов.
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ПроисшествияХимкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСходня
 
 
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