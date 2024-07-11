https://ria.ru/20240711/pozhar-1958995116.html

В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок

В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.07.2024

В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:02

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по адресу: Московское шоссе, 15, поступило в ведомство в 14.20 (13.20 мск). "Произошло загорание в тамбуре на пятом этаже в жилом многоквартирном доме. Проводилась эвакуация жителей - эвакуированы 10 человек. С помощью спасустройств из задымленного подъезда были спасены еще четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадал мальчик 2014 года рождения, госпитализирован с отравлением", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что пожар потушен, причина возгорания выясняется.

https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

саратов

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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)