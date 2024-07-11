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В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.07.2024
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15:02 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pozhar-1958995116.html
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.07.2024
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:02
2024-07-11T15:02
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по адресу: Московское шоссе, 15, поступило в ведомство в 14.20 (13.20 мск). "Произошло загорание в тамбуре на пятом этаже в жилом многоквартирном доме. Проводилась эвакуация жителей - эвакуированы 10 человек. С помощью спасустройств из задымленного подъезда были спасены еще четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадал мальчик 2014 года рождения, госпитализирован с отравлением", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что пожар потушен, причина возгорания выясняется.
https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок

МЧС РФ: в Саратове загорелся многоквартирный жилой дом, пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в доме по адресу: Московское шоссе, 15, поступило в ведомство в 14.20 (13.20 мск).
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"Произошло загорание в тамбуре на пятом этаже в жилом многоквартирном доме. Проводилась эвакуация жителей - эвакуированы 10 человек. С помощью спасустройств из задымленного подъезда были спасены еще четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадал мальчик 2014 года рождения, госпитализирован с отравлением", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве добавили, что пожар потушен, причина возгорания выясняется.
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