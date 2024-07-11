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В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.07.2024
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:02
2024-07-11T15:02
2024-07-11T15:02
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратове, в результате пострадал 10-летний ребенок, еще 13 человек эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по адресу: Московское шоссе, 15, поступило в ведомство в 14.20 (13.20 мск). "Произошло загорание в тамбуре на пятом этаже в жилом многоквартирном доме. Проводилась эвакуация жителей - эвакуированы 10 человек. С помощью спасустройств из задымленного подъезда были спасены еще четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадал мальчик 2014 года рождения, госпитализирован с отравлением", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что пожар потушен, причина возгорания выясняется.
https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове загорелся многоквартирный дом, пострадал ребенок
МЧС РФ: в Саратове загорелся многоквартирный жилой дом, пострадал ребенок