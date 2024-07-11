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Пожарные тушат шпиль Руанского собора - РИА Новости, 11.07.2024
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14:48 11.07.2024 (обновлено: 15:03 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pozhar-1958990801.html
Пожарные тушат шпиль Руанского собора
Пожарные тушат шпиль Руанского собора - РИА Новости, 11.07.2024
Пожарные тушат шпиль Руанского собора
Пожарные соорудили огромную лестницу, чтобы добраться до возгорания на уровне шпиля в Руанском соборе, пламя в ближайшее время должно быть потушено, сообщил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:48
2024-07-11T15:03
париж
в мире
происшествия
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Пожарные соорудили огромную лестницу, чтобы добраться до возгорания на уровне шпиля в Руанском соборе, пламя в ближайшее время должно быть потушено, сообщил представитель пожарной охраны в эфире телеканала BFMTV. "Мы добрались до места возгорания и находимся в процессе его ликвидации. Осталось еще несколько минут, максимум час, чтобы потушить пожар и убедиться, что не осталось горячих точек", - заявил он.Он также сообщил, что о начале пожара их оповестили рабочие. По их словам, загоревшиеся элементы представляют собой строительный пластик на лесах, расположенных на высоте около 120 метров. Пожар на шпиле Руанского собора начался в четверг утром. Посетителей эвакуировали. Район вокруг собора оцеплен. По информации префектуры, на месте работают 63 пожарных и 33 единицы пожарной техники. Готический собор Руанской Богоматери находился на ремонте. Его шпиль окружали строительные леса. В 2019 году, также во время ремонта, начался крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Самой древней частью готического собора является северная башня, построенная в 1145 году. Собор сильн пострадал в 1944 году во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240219/pozhar-1928291258.html
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париж, в мире, происшествия
Париж, В мире, Происшествия
Пожарные тушат шпиль Руанского собора

Пожарные добрались до места возгорания в Руанском соборе и тушат пламя

© Фото : Nicolas Mayer-Rossignol/XШпиль Руанского собора, охваченный огнем
Шпиль Руанского собора, охваченный огнем - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Nicolas Mayer-Rossignol/X
Шпиль Руанского собора, охваченный огнем
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Пожарные соорудили огромную лестницу, чтобы добраться до возгорания на уровне шпиля в Руанском соборе, пламя в ближайшее время должно быть потушено, сообщил представитель пожарной охраны в эфире телеканала BFMTV.
"Мы добрались до места возгорания и находимся в процессе его ликвидации. Осталось еще несколько минут, максимум час, чтобы потушить пожар и убедиться, что не осталось горячих точек", - заявил он.
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Он также сообщил, что о начале пожара их оповестили рабочие. По их словам, загоревшиеся элементы представляют собой строительный пластик на лесах, расположенных на высоте около 120 метров.
Пожар на шпиле Руанского собора начался в четверг утром. Посетителей эвакуировали. Район вокруг собора оцеплен. По информации префектуры, на месте работают 63 пожарных и 33 единицы пожарной техники.
Готический собор Руанской Богоматери находился на ремонте. Его шпиль окружали строительные леса.
В 2019 году, также во время ремонта, начался крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Самой древней частью готического собора является северная башня, построенная в 1145 году. Собор сильн пострадал в 1944 году во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны.
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