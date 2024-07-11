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В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"
В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 11.07.2024
В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"
Крупный пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщило региональное... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:56
2024-07-11T13:56
2024-07-11T14:04
происшествия
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР."В Луганске спасатели МЧС России борются с крупным пожаром на улице Краснодонской. Горит частный склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что площадь возгорания, предварительно, составляет 300 квадратных метров.
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происшествия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Луганская Народная Республика
В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"
МЧС: в Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"