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В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"

В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 11.07.2024

В Луганске загорелся склад ГСМ на площади 300 "квадратов"

Крупный пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщило региональное... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:56

2024-07-11T13:56

2024-07-11T14:04

происшествия

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Луганске, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР."В Луганске спасатели МЧС России борются с крупным пожаром на улице Краснодонской. Горит частный склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что площадь возгорания, предварительно, составляет 300 квадратных метров.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

луганск

россия

луганская народная республика

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происшествия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, луганская народная республика