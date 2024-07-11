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Во Франции начался пожар в Руанском соборе - РИА Новости, 11.07.2024
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13:51 11.07.2024
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Во Франции начался пожар в Руанском соборе
Во Франции начался пожар в Руанском соборе - РИА Новости, 11.07.2024
Во Франции начался пожар в Руанском соборе
Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг утром, причина пожара неизвестна, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:51
2024-07-11T13:51
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг утром, причина пожара неизвестна, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х."Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение", - сообщил мэр города. На выложенной им фотографии видно, как от собора поднимаются густые клубы дыма. Посетителей эвакуировали.
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руан, в мире, франция, происшествия
Руан, В мире, Франция, Происшествия
Во Франции начался пожар в Руанском соборе

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

© Фото : Nicolas Mayer-Rossignol/XШпиль Руанского собора, охваченный огнем
Шпиль Руанского собора, охваченный огнем - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Nicolas Mayer-Rossignol/X
Шпиль Руанского собора, охваченный огнем
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг утром, причина пожара неизвестна, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х.
«
"Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение", - сообщил мэр города.
На выложенной им фотографии видно, как от собора поднимаются густые клубы дыма.
Посетителей эвакуировали.
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