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Во Франции начался пожар в Руанском соборе

Во Франции начался пожар в Руанском соборе - РИА Новости, 11.07.2024

Во Франции начался пожар в Руанском соборе

Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг утром, причина пожара неизвестна, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:51

2024-07-11T13:51

2024-07-11T13:51

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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг утром, причина пожара неизвестна, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х."Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение", - сообщил мэр города. На выложенной им фотографии видно, как от собора поднимаются густые клубы дыма. Посетителей эвакуировали.

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руан, в мире, франция, происшествия