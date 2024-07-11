https://ria.ru/20240711/pozhar-1958910395.html
На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля
На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля - РИА Новости, 11.07.2024
На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля
Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:47
2024-07-11T10:47
2024-07-11T13:38
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Химках площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на тысяче квадратных метров", — говорится в посте.На месте работают около 100 спасателей и 33 единицы техники.Около 11:00 пожар удалось локализовать.О возгорании кровли цеха в микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2, стало известно в 07:13 мск. Сообщалось, что в здании хранятся 30 газовых баллонов, пожарные смогли вынести десять из них.Пострадавших при пожаре нет, людей оперативно эвакуировали до приезда экстренных служб, заявили в администрации городского округа. Химкинская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.Превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Химках не выявили, отметили в пресс-службе областного министерства экологии и природопользования.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
химки
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Работы на месте сильного пожара в Химках
Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на одной тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
2024-07-11T10:47
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Пожар в цеху по производству керамических плит в Химках
Цех по производству керамических плит горит на площади 2 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, на 80 "квадратах" обрушилась кровля, сообщает МЧС.
2024-07-11T10:47
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля
Площадь пожара в цехе в Химках выросла до 3000 "квадратов", обрушилась кровля