https://ria.ru/20240711/pozhar-1958910395.html

На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля

На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля - РИА Новости, 11.07.2024

На месте пожара в Химках частично обрушилась кровля

Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:47

2024-07-11T10:47

2024-07-11T13:38

происшествия

химки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Химках площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на тысяче квадратных метров", — говорится в посте.На месте работают около 100 спасателей и 33 единицы техники.Около 11:00 пожар удалось локализовать.О возгорании кровли цеха в микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2, стало известно в 07:13 мск. Сообщалось, что в здании хранятся 30 газовых баллонов, пожарные смогли вынести десять из них.Пострадавших при пожаре нет, людей оперативно эвакуировали до приезда экстренных служб, заявили в администрации городского округа. Химкинская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.Превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Химках не выявили, отметили в пресс-службе областного министерства экологии и природопользования.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

химки

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Работы на месте сильного пожара в Химках Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на одной тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. 2024-07-11T10:47 true PT0M43S

Пожар в цеху по производству керамических плит в Химках Цех по производству керамических плит горит на площади 2 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, на 80 "квадратах" обрушилась кровля, сообщает МЧС. 2024-07-11T10:47 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)