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Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала - РИА Новости, 11.07.2024
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09:32 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pozhar-1958897615.html
Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала
Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала - РИА Новости, 11.07.2024
Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала
Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:32
2024-07-11T09:32
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале ведомства.Утром МЧС РФ сообщило о возгорании кровли цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня. Позднее площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, на 80 квадратных метрах обрушилась кровля. "Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки... Информация о пострадавших не поступала", - говорится сообщении.Отмечается, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20240703/pozhar-1957235522.html
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химки
московская область (подмосковье)
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала

Прокуратура: информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших при пожаре в Химках не поступала, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале ведомства.
Утром МЧС РФ сообщило о возгорании кровли цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня. Позднее площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, на 80 квадратных метрах обрушилась кровля.
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3 июля, 23:23
«
"Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки... Информация о пострадавших не поступала", - говорится сообщении.
Отмечается, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
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ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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