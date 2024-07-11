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В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
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08:30 11.07.2024 (обновлено: 09:12 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pozhar-1958886827.html
В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит
В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит
Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 80 квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:30
2024-07-11T09:12
происшествия
химки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 80 квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание произошло на кровле цеха по производству керамических плит в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено 26 человек и семь единиц техники.
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химки
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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

МЧС: кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках

© РИА НовостиМесто пожара в цехе по производству керамических плит в Химках. 11 июля 2024
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 80 квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Загорание произошло на кровле цеха по производству керамических плит в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено 26 человек и семь единиц техники.
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ПроисшествияХимкиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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