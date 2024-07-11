https://ria.ru/20240711/pozhar-1958886827.html

В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024

В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 80 квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:30

2024-07-11T08:30

2024-07-11T09:12

происшествия

химки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958892144_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_9c9af46026b1f63ff5a2b2f788cef593.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 80 квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание произошло на кровле цеха по производству керамических плит в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено 26 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html

химки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)