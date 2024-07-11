https://ria.ru/20240711/pozhar-1958883161.html
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний - РИА Новости, 11.07.2024
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний
Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:16
2024-07-11T07:16
2024-07-11T11:54
происшествия
иркутский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В среду в Иркутском районе прошел сильный грозовой фронт с ливневыми дождями и градом. "Молния в Иркутском районе трижды стала причиной пожаров", - говорится в сообщении. В селе Смоленщина после удара молнии загорелся второй этаж и кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 96 квадратных метров. В посёлке Патроны молния попала в дерево. Оно загорелось, с него пламя перекинулось на кровлю гаража. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду дома. Она загорелась, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали на 120 квадратных метрах.
https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html
иркутский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутский район, иркутская область
Происшествия, Иркутский район, Иркутская область
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний
Удары молнии в Иркутском районе вызвали три пожара в населенных пунктах
ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости.
Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС
по Иркутской области.
В среду в Иркутском районе прошел сильный грозовой фронт с ливневыми дождями и градом.
"Молния в Иркутском районе трижды стала причиной пожаров", - говорится в сообщении.
В селе Смоленщина после удара молнии загорелся второй этаж и кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 96 квадратных метров. В посёлке Патроны молния попала в дерево. Оно загорелось, с него пламя перекинулось на кровлю гаража. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду дома. Она загорелась, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали на 120 квадратных метрах.