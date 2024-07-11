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В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний - РИА Новости, 11.07.2024
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07:16 11.07.2024 (обновлено: 11:54 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pozhar-1958883161.html
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний - РИА Новости, 11.07.2024
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний
Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:16
2024-07-11T11:54
происшествия
иркутский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В среду в Иркутском районе прошел сильный грозовой фронт с ливневыми дождями и градом. "Молния в Иркутском районе трижды стала причиной пожаров", - говорится в сообщении. В селе Смоленщина после удара молнии загорелся второй этаж и кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 96 квадратных метров. В посёлке Патроны молния попала в дерево. Оно загорелось, с него пламя перекинулось на кровлю гаража. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду дома. Она загорелась, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали на 120 квадратных метрах.
https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html
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происшествия, иркутский район, иркутская область
Происшествия, Иркутский район, Иркутская область
В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний

Удары молнии в Иркутском районе вызвали три пожара в населенных пунктах

© МЧС Иркутской области/TelegramМесто пожара в частном доме, произошедшего после удара молнии в Иркутской области. 10 июля 2024
Место пожара в частном доме, произошедшего после удара молнии в Иркутской области. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© МЧС Иркутской области/Telegram
Место пожара в частном доме, произошедшего после удара молнии в Иркутской области. 10 июля 2024
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В среду в Иркутском районе прошел сильный грозовой фронт с ливневыми дождями и градом.
"Молния в Иркутском районе трижды стала причиной пожаров", - говорится в сообщении.
В селе Смоленщина после удара молнии загорелся второй этаж и кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 96 квадратных метров. В посёлке Патроны молния попала в дерево. Оно загорелось, с него пламя перекинулось на кровлю гаража. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду дома. Она загорелась, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали на 120 квадратных метрах.
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