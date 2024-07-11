https://ria.ru/20240711/pozhar-1958883161.html

В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний

В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний - РИА Новости, 11.07.2024

В Иркутском районе произошли три пожара из-за молний

Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:16

2024-07-11T07:16

2024-07-11T11:54

происшествия

иркутский район

иркутская область

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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Молния в среду трижды стала причиной пожаров в населенных пунктах Иркутского района, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В среду в Иркутском районе прошел сильный грозовой фронт с ливневыми дождями и градом. "Молния в Иркутском районе трижды стала причиной пожаров", - говорится в сообщении. В селе Смоленщина после удара молнии загорелся второй этаж и кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 96 квадратных метров. В посёлке Патроны молния попала в дерево. Оно загорелось, с него пламя перекинулось на кровлю гаража. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду дома. Она загорелась, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали на 120 квадратных метрах.

https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html

иркутский район

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутский район, иркутская область