https://ria.ru/20240711/popov-1959031263.html
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест - РИА Новости, 11.07.2024
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова , обвиняемого в хищении, сказано в материалах 235 гарнизонного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:39
2024-07-11T16:39
2024-07-11T16:39
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
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россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следствие просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова , обвиняемого в хищении, сказано в материалах 235 гарнизонного военного суда. Попов находится под стражей по обвинению в мошенничестве. "Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела. Ходатайство будет рассмотрено 15 июля, добавили РИА Новости в суде. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240711/popov-1958954705.html
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие просит перевести экс-командующего 58-й армией под домашний арест