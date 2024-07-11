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Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу - РИА Новости, 11.07.2024
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13:12 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/popov-1958954705.html
Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу
Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу - РИА Новости, 11.07.2024
Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил СК провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:12
2024-07-11T13:12
происшествия
украина
запорожская область
иван попов (генерал)
дмитрий аграновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил СК провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского, рассказал РИА Новости защитник генерала Сергей Буйновский. &quot;Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет. Попов... просит СК в заявлении возбудить дело&quot;, - сказал собеседник агентства.Буйновский ранее подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова после утечки документов под грифом "совершенно секретно" за подписью его подзащитного, которые появились на сайте Харьковской областной прокуратуры. Комментируя это, Аграновский заявил РИА Новости, что в случае вскрытия канала утечки секретных данных на Украину "Попов может рассчитывать на смягчение" в суде по делу о мошенничестве. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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происшествия, украина, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Дмитрий Аграновский, Следственный комитет России (СК РФ)
Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу

Генерал Попов попросил СК проверить слова адвоката Аграновского по его делу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил СК провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского, рассказал РИА Новости защитник генерала Сергей Буйновский.
«

"Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет. Попов... просит СК в заявлении возбудить дело", - сказал собеседник агентства.

Буйновский ранее подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова после утечки документов под грифом "совершенно секретно" за подписью его подзащитного, которые появились на сайте Харьковской областной прокуратуры.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
4 июля, 17:01
Комментируя это, Аграновский заявил РИА Новости, что в случае вскрытия канала утечки секретных данных на Украину "Попов может рассчитывать на смягчение" в суде по делу о мошенничестве.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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ПроисшествияУкраинаЗапорожская областьИван Попов (генерал)Дмитрий АграновскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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