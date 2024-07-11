https://ria.ru/20240711/popov-1958954705.html

Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу

Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу - РИА Новости, 11.07.2024

Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил СК провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:12

2024-07-11T13:12

2024-07-11T13:12

происшествия

украина

запорожская область

иван попов (генерал)

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил СК провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского, рассказал РИА Новости защитник генерала Сергей Буйновский. "Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет. Попов... просит СК в заявлении возбудить дело", - сказал собеседник агентства.Буйновский ранее подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова после утечки документов под грифом "совершенно секретно" за подписью его подзащитного, которые появились на сайте Харьковской областной прокуратуры. Комментируя это, Аграновский заявил РИА Новости, что в случае вскрытия канала утечки секретных данных на Украину "Попов может рассчитывать на смягчение" в суде по делу о мошенничестве. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

https://ria.ru/20240710/popov-1958652534.html

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происшествия, украина, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф)