https://ria.ru/20240711/polsha-1959076441.html

В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ

В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера предложил готовить "миллионы" граждан Украины, бежавших в Европу, в новом учебном центре НАТО в Польше,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:08

2024-07-11T19:08

2024-07-11T19:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера предложил готовить "миллионы" граждан Украины, бежавших в Европу, в новом учебном центре НАТО в Польше, его слова передает агентство Associated Press. "Новый совместный учебный центр в Польше, который НАТО создает совместно с Украиной, в идеале должен был бы использоваться для обеспечения военной подготовки потенциально "миллионов" украинских гражданских лиц, живущих за границей", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Северу. Он также отметил, что учебный центр нужен отчасти для того, чтобы украинцы делились со странами-членами НАТО опытом, который они извлекли из ведения боевых действий, например, речь идет об использовании гражданских дронов на поле боя. Глава Бюро нацбезопасности Польши также выступил за то, чтобы другие страны разрешили украинцам использовать полученное от стран Запада оружие "так, как они сами решат". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который будет проходить до 11 июля, Польша предложит создать на своей территории второй учебный центр НАТО для подготовки украинских военных. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html

польша

украина

европа

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в мире, польша, украина, европа, нато, вооруженные силы украины