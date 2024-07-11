Рейтинг@Mail.ru
В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/polsha-1959076441.html
В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ
В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера предложил готовить "миллионы" граждан Украины, бежавших в Европу, в новом учебном центре НАТО в Польше,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:08
2024-07-11T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
европа
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера предложил готовить "миллионы" граждан Украины, бежавших в Европу, в новом учебном центре НАТО в Польше, его слова передает агентство Associated Press. "Новый совместный учебный центр в Польше, который НАТО создает совместно с Украиной, в идеале должен был бы использоваться для обеспечения военной подготовки потенциально "миллионов" украинских гражданских лиц, живущих за границей", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Северу. Он также отметил, что учебный центр нужен отчасти для того, чтобы украинцы делились со странами-членами НАТО опытом, который они извлекли из ведения боевых действий, например, речь идет об использовании гражданских дронов на поле боя. Глава Бюро нацбезопасности Польши также выступил за то, чтобы другие страны разрешили украинцам использовать полученное от стран Запада оружие "так, как они сами решат". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который будет проходить до 11 июля, Польша предложит создать на своей территории второй учебный центр НАТО для подготовки украинских военных. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html
польша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, европа, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Польше предложили готовить миллионы добровольцев для ВСУ

В Польше предложили готовить миллионы беженцев с Украины к службе в ВСУ

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера предложил готовить "миллионы" граждан Украины, бежавших в Европу, в новом учебном центре НАТО в Польше, его слова передает агентство Associated Press.
"Новый совместный учебный центр в Польше, который НАТО создает совместно с Украиной, в идеале должен был бы использоваться для обеспечения военной подготовки потенциально "миллионов" украинских гражданских лиц, живущих за границей", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Северу.
Участники программы по добровольной военной подготовке Каникулы с армией в Новогруде, Польша - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Стало известно, как Польша может порадовать Россию на Украине
Вчера, 16:06
Он также отметил, что учебный центр нужен отчасти для того, чтобы украинцы делились со странами-членами НАТО опытом, который они извлекли из ведения боевых действий, например, речь идет об использовании гражданских дронов на поле боя.
Глава Бюро нацбезопасности Польши также выступил за то, чтобы другие страны разрешили украинцам использовать полученное от стран Запада оружие "так, как они сами решат".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который будет проходить до 11 июля, Польша предложит создать на своей территории второй учебный центр НАТО для подготовки украинских военных.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
8 июля, 20:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаЕвропаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала