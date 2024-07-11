https://ria.ru/20240711/politika-1958884106.html
Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны
Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны
Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает, возникнуть она может в Европе, где Запад пытается "подорвать" Россию, заявил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:32
2024-07-11T07:32
2024-07-11T07:32
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает, возникнуть она может в Европе, где Запад пытается "подорвать" Россию, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Скажу сразу, что да, опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает. Где она возникнет? Конечно, в Европе, ведь главная причина этого – отчаянная попытка Запада подорвать Россию",- сказал он. "Вот почему я так настаиваю сегодня на возрождении роли ядерного фактора, ядерного оружия, которое последние семь десятилетий играло роль надежного предохранителя", - добавил собеседник агентства. По его словам, существовавшее между Москвой и Вашингтоном все это время "равновесие страха" необходимо сегодня вернуть. "Упор на ядерном оружии нам нужно делать не только для защиты собственных российских национальных интересов, но и для поддержания международного мира", - подчеркнул Караганов. Россия неоднократно заявляла о том, что она не желает большой войны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, наша страна и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе, затягивая к себе нейтральные страны.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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россия, европа, москва, сергей караганов, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, Европа, Москва, Сергей Караганов, Сергей Лавров, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны
Эксперт Караганов: опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает, возникнуть она может в Европе, где Запад пытается "подорвать" Россию, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Скажу сразу, что да, опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает. Где она возникнет? Конечно, в Европе, ведь главная причина этого – отчаянная попытка Запада подорвать Россию",- сказал он.
"Вот почему я так настаиваю сегодня на возрождении роли ядерного фактора, ядерного оружия, которое последние семь десятилетий играло роль надежного предохранителя", - добавил собеседник агентства.
По его словам, существовавшее между Москвой
и Вашингтоном все это время "равновесие страха" необходимо сегодня вернуть.
"Упор на ядерном оружии нам нужно делать не только для защиты собственных российских национальных интересов, но и для поддержания международного мира", - подчеркнул Караганов.
Россия неоднократно заявляла о том, что она не желает большой войны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова
, наша страна и так переживала подобное многократно, но США
сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе, затягивая к себе нейтральные страны.