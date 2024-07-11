https://ria.ru/20240711/politika-1958884106.html

Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны

Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт оценил опасность Третьей мировой войны

Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает, возникнуть она может в Европе, где Запад пытается "подорвать" Россию, заявил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:32

2024-07-11T07:32

2024-07-11T07:32

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европа

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сергей караганов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает, возникнуть она может в Европе, где Запад пытается "подорвать" Россию, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Скажу сразу, что да, опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает. Где она возникнет? Конечно, в Европе, ведь главная причина этого – отчаянная попытка Запада подорвать Россию",- сказал он. "Вот почему я так настаиваю сегодня на возрождении роли ядерного фактора, ядерного оружия, которое последние семь десятилетий играло роль надежного предохранителя", - добавил собеседник агентства. По его словам, существовавшее между Москвой и Вашингтоном все это время "равновесие страха" необходимо сегодня вернуть. "Упор на ядерном оружии нам нужно делать не только для защиты собственных российских национальных интересов, но и для поддержания международного мира", - подчеркнул Караганов. Россия неоднократно заявляла о том, что она не желает большой войны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, наша страна и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе, затягивая к себе нейтральные страны.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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россия, европа, москва, сергей караганов, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), в мире