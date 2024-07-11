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Политолог назвал последствия перестройки мировой архитектуры - РИА Новости, 11.07.2024
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07:10 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/politika-1958882540.html
Политолог назвал последствия перестройки мировой архитектуры
Политолог назвал последствия перестройки мировой архитектуры - РИА Новости, 11.07.2024
Политолог назвал последствия перестройки мировой архитектуры
Крушение старой системы международных отношений, созданной Западом, вызовет появление новых мировых центров, между странами неизбежны трения, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:10
2024-07-11T07:10
в мире
азия
африка
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Крушение старой системы международных отношений, созданной Западом, вызовет появление новых мировых центров, между странами неизбежны трения, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Одновременно с крушением Запада возникают новые мировые центры в Азии, Африке, Латинской Америке", - сказал он. "Одни государства опускаются, другие поднимаются. Трения между ними неизбежны, потому что страны будут бороться за зоны своего влияния, за свои зоны привилегированных интересов. Это естественный процесс", - добавил собеседник агентства. При этом, по его словам, не надо также забывать о глобальных изменениях климата. Затопление прибрежных регионов, дефицит качественной воды, заметил Караганов, грозит вызвать массовый голод, который приведет к гигантским потокам миграции. "Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооруженный конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
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в мире, азия, африка, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Азия, Африка, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Политолог назвал последствия перестройки мировой архитектуры

Эксперт Караганов: крушение Запада вызовет появление новых мировых центров

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Крушение старой системы международных отношений, созданной Западом, вызовет появление новых мировых центров, между странами неизбежны трения, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Одновременно с крушением Запада возникают новые мировые центры в Азии, Африке, Латинской Америке", - сказал он.
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"Одни государства опускаются, другие поднимаются. Трения между ними неизбежны, потому что страны будут бороться за зоны своего влияния, за свои зоны привилегированных интересов. Это естественный процесс", - добавил собеседник агентства.
При этом, по его словам, не надо также забывать о глобальных изменениях климата.
Затопление прибрежных регионов, дефицит качественной воды, заметил Караганов, грозит вызвать массовый голод, который приведет к гигантским потокам миграции.
"Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооруженный конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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