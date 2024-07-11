https://ria.ru/20240711/poiski-1958915442.html

В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка

В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка - РИА Новости, 11.07.2024

В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка

Спасатели, волонтеры, полиция продолжают поиски 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который потерялся в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:07

2024-07-11T11:07

2024-07-11T12:11

происшествия

россия

челябинская область

коркино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели, волонтеры, полиция продолжают поиски 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который потерялся в лесу под Челябинском 6 июля, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Челябинской области. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь. Следствием возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жителя Коркино. "Количество участников (поиска) не уменьшается. К добровольцам ПСО "ЛизаАлерт" Челябинской, Московской, Тюменской, Свердловской областей и Красноярского края присоединились коллеги из Кургана. Работают около 20 операторов БПЛА, 3 кинологических расчета, на осмотр и патрулирование дорог выехали 56 автомобильных экипажей, квадроциклов и внедорожников. В течение последних суток на задачи вышли более 500 человек", - говорится в сообщении отряда в соцсети "ВКонтакте". Всего с начала поиска в нем приняли участие 1350 человек, общий километраж записанных треков составляет 6206 километров, пешие группы прошли более 3500 километров, уточняется в сообщении. СУСК России обращается за помощью к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске. "Если вы владеете информацией о местонахождении Мохаммади Арслана Эмилевича либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим сообщить по телефонам: 8 (351) 728-57-01, 8 (351) 265-91-10, 8 (351) 265-92-22, 8 (351) 728-58-08, 8904944847", - сообщает следствие. По данным СК, разыскиваемый является инвалидом детства, состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии. Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, в радиусе 5 километров от места пропажи мальчика идет обследование территории, 3 БПЛА МЧС России совершают облеты озера Бектыш, близлежащих болот, обследуют береговую линию. Группировка от МЧС, задействованная в Еткульском районе, - 103 человека и 11 единиц техники, отмечает пресс-центр.

https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html

https://ria.ru/20240711/kuzbass-1958890242.html

https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html

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происшествия, россия, челябинская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)