Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 11.07.2024 (обновлено: 12:11 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/poiski-1958915442.html
В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка
В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка - РИА Новости, 11.07.2024
В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка
Спасатели, волонтеры, полиция продолжают поиски 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который потерялся в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:07
2024-07-11T12:11
происшествия
россия
челябинская область
коркино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958931239_108:0:931:463_1920x0_80_0_0_59aa2bc43151ec63d07cea44ca086f08.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели, волонтеры, полиция продолжают поиски 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который потерялся в лесу под Челябинском 6 июля, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Челябинской области. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь. Следствием возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жителя Коркино. "Количество участников (поиска) не уменьшается. К добровольцам ПСО "ЛизаАлерт" Челябинской, Московской, Тюменской, Свердловской областей и Красноярского края присоединились коллеги из Кургана. Работают около 20 операторов БПЛА, 3 кинологических расчета, на осмотр и патрулирование дорог выехали 56 автомобильных экипажей, квадроциклов и внедорожников. В течение последних суток на задачи вышли более 500 человек", - говорится в сообщении отряда в соцсети "ВКонтакте". Всего с начала поиска в нем приняли участие 1350 человек, общий километраж записанных треков составляет 6206 километров, пешие группы прошли более 3500 километров, уточняется в сообщении. СУСК России обращается за помощью к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске. "Если вы владеете информацией о местонахождении Мохаммади Арслана Эмилевича либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим сообщить по телефонам: 8 (351) 728-57-01, 8 (351) 265-91-10, 8 (351) 265-92-22, 8 (351) 728-58-08, 8904944847", - сообщает следствие. По данным СК, разыскиваемый является инвалидом детства, состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии. Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, в радиусе 5 километров от места пропажи мальчика идет обследование территории, 3 БПЛА МЧС России совершают облеты озера Бектыш, близлежащих болот, обследуют береговую линию. Группировка от МЧС, задействованная в Еткульском районе, - 103 человека и 11 единиц техники, отмечает пресс-центр.
https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html
https://ria.ru/20240711/kuzbass-1958890242.html
https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html
россия
челябинская область
коркино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958931239_211:0:828:463_1920x0_80_0_0_c4903d5e20a987433b34257142ab4261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Коркино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области шестой день ищут пропавшего в лесу подростка

Пропавшего под Челябинском подростка с врожденными заболеваниями ищут 6-й день

© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтактеПоиск 14-летнего подростка, пропавшего в лесу под Челябинском
Поиск 14-летнего подростка, пропавшего в лесу под Челябинском - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтакте
Поиск 14-летнего подростка, пропавшего в лесу под Челябинском
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели, волонтеры, полиция продолжают поиски 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который потерялся в лесу под Челябинском 6 июля, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Челябинской области.
О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь. Следствием возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жителя Коркино.
Лес - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
7 июня, 10:14
"Количество участников (поиска) не уменьшается. К добровольцам ПСО "ЛизаАлерт" Челябинской, Московской, Тюменской, Свердловской областей и Красноярского края присоединились коллеги из Кургана. Работают около 20 операторов БПЛА, 3 кинологических расчета, на осмотр и патрулирование дорог выехали 56 автомобильных экипажей, квадроциклов и внедорожников. В течение последних суток на задачи вышли более 500 человек", - говорится в сообщении отряда в соцсети "ВКонтакте".
Всего с начала поиска в нем приняли участие 1350 человек, общий километраж записанных треков составляет 6206 километров, пешие группы прошли более 3500 километров, уточняется в сообщении.
Спасатели МЧС в горной местности - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими
Вчера, 09:07
СУСК России обращается за помощью к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске. "Если вы владеете информацией о местонахождении Мохаммади Арслана Эмилевича либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим сообщить по телефонам: 8 (351) 728-57-01, 8 (351) 265-91-10, 8 (351) 265-92-22, 8 (351) 728-58-08, 8904944847", - сообщает следствие.
По данным СК, разыскиваемый является инвалидом детства, состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.
Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, в радиусе 5 километров от места пропажи мальчика идет обследование территории, 3 БПЛА МЧС России совершают облеты озера Бектыш, близлежащих болот, обследуют береговую линию. Группировка от МЧС, задействованная в Еткульском районе, - 103 человека и 11 единиц техники, отмечает пресс-центр.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища
9 июля, 17:04
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьКоркиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала