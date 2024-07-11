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В России за сутки утонули более 20 человек - РИА Новости, 11.07.2024
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07:51 11.07.2024
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В России за сутки утонули более 20 человек
В России за сутки утонули более 20 человек - РИА Новости, 11.07.2024
В России за сутки утонули более 20 человек
Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:51
2024-07-11T07:51
происшествия
россия
архангельская область
сямозеро
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Двадцать один человек погиб на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе один ребенок. Всего за сутки случились 26 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет МЧС, люди утонули в татарстанском селе Большой Куюк на озере, в Архангельской области на реке Виледь, в Башкирии на реке Уй, в Мордовии, в Карелии на озере Сямозеро и в Ивановской области.
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россия
архангельская область
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происшествия, россия, архангельская область, сямозеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Сямозеро, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки утонули более 20 человек

МЧС: в России за сутки на водоемах погиб 21 человек, в том числе один ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Двадцать один человек погиб на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе один ребенок. Всего за сутки случились 26 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства.
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Вчера, 07:16
Как уточняет МЧС, люди утонули в татарстанском селе Большой Куюк на озере, в Архангельской области на реке Виледь, в Башкирии на реке Уй, в Мордовии, в Карелии на озере Сямозеро и в Ивановской области.
 
ПроисшествияРоссияАрхангельская областьСямозероМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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