https://ria.ru/20240711/pogibshie-1958884443.html

В России за сутки утонули более 20 человек

В России за сутки утонули более 20 человек - РИА Новости, 11.07.2024

В России за сутки утонули более 20 человек

Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:51

2024-07-11T07:51

2024-07-11T07:51

происшествия

россия

архангельская область

сямозеро

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Двадцать один человек погиб на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе один ребенок. Всего за сутки случились 26 происшествий на водных объектах", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет МЧС, люди утонули в татарстанском селе Большой Куюк на озере, в Архангельской области на реке Виледь, в Башкирии на реке Уй, в Мордовии, в Карелии на озере Сямозеро и в Ивановской области.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1958883161.html

россия

архангельская область

сямозеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, архангельская область, сямозеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)