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В Подольске загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
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15:15 11.07.2024 (обновлено: 15:33 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/podolsk-1958999702.html
В Подольске загорелась мансарда жилого дома
В Подольске загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
В Подольске загорелась мансарда жилого дома
Мансардный этаж жилого дома загорелся в Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:15
2024-07-11T15:33
происшествия
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мансардный этаж жилого дома загорелся в Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. "Наблюдается выход дыма из мансардного этажа на улице Веллинга, дом 22, в Подольске", - сказали в ведомстве. Информация о площади возгорания уточняется. Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что все жители дома эвакуированы, пострадавших нет. На месте развернут оперативный штаб.
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске загорелась мансарда жилого дома

МЧС: в Подольске загорелся мансардный этаж жилого дома

© Прокуратура Московской областиПожар в Подольске. 11 июля 2024
Пожар в Подольске. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Прокуратура Московской области
Пожар в Подольске. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мансардный этаж жилого дома загорелся в Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
"Наблюдается выход дыма из мансардного этажа на улице Веллинга, дом 22, в Подольске", - сказали в ведомстве.
Информация о площади возгорания уточняется.
Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что все жители дома эвакуированы, пострадавших нет. На месте развернут оперативный штаб.
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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ПроисшествияПодольскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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