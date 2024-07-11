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В Подольске загорелась мансарда жилого дома
В Подольске загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 11.07.2024
В Подольске загорелась мансарда жилого дома
Мансардный этаж жилого дома загорелся в Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:15
2024-07-11T15:15
2024-07-11T15:33
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мансардный этаж жилого дома загорелся в Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. "Наблюдается выход дыма из мансардного этажа на улице Веллинга, дом 22, в Подольске", - сказали в ведомстве. Информация о площади возгорания уточняется. Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что все жители дома эвакуированы, пострадавших нет. На месте развернут оперативный штаб.
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске загорелась мансарда жилого дома
МЧС: в Подольске загорелся мансардный этаж жилого дома