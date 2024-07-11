https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958949539.html

Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену

Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену - РИА Новости, 11.07.2024

Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену

Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую дневную смену с начала лета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:06

2024-07-11T13:06

2024-07-11T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

детский лагерь

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую дневную смену с начала лета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Смены в лагерях были посвящены спорту, патриотизму, а также Году семьи, Движению первых, Орлятам России и многим другим сферам. Для детей проходили развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии и другое. Лагеря продолжат работать до конца лета, ожидается еще две смены. Вторая смена начнется 15 июля, на ней ожидается более пяти тысяч детей. Программы воспитания в каждом лагере разработаны с учетом рекомендаций министерства просвещения РФ.

https://ria.ru/20240709/vrachi-1958456599.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети, детский лагерь, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)