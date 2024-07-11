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Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену - РИА Новости, 11.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:06 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958949539.html
Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену
Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену - РИА Новости, 11.07.2024
Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену
Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую дневную смену с начала лета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:06
2024-07-11T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
детский лагерь
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую дневную смену с начала лета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Смены в лагерях были посвящены спорту, патриотизму, а также Году семьи, Движению первых, Орлятам России и многим другим сферам. Для детей проходили развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии и другое. Лагеря продолжат работать до конца лета, ожидается еще две смены. Вторая смена начнется 15 июля, на ней ожидается более пяти тысяч детей. Программы воспитания в каждом лагере разработаны с учетом рекомендаций министерства просвещения РФ.
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московская область (подмосковье), дети, детский лагерь, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети, детский лагерь, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену

© Фото : Министерство образования Московской областиБолее 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену
Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Министерство образования Московской области
Более 64 тысяч детей посетили школьные лагеря Подмосковья в первую смену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую дневную смену с начала лета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Смены в лагерях были посвящены спорту, патриотизму, а также Году семьи, Движению первых, Орлятам России и многим другим сферам. Для детей проходили развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии и другое.
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Лагеря продолжат работать до конца лета, ожидается еще две смены. Вторая смена начнется 15 июля, на ней ожидается более пяти тысяч детей.
Программы воспитания в каждом лагере разработаны с учетом рекомендаций министерства просвещения РФ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Детидетский лагерьМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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